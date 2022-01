Meghan Markle recibe su esperada disculpa pública por parte de los tabloides británicos

Meghan Markle ha recibido una disculpa pública por parte del Mail on Sunday y MailOnline, tabloides británicos que forman parte del grupo empresarial Associated Newspapers, y con los que llevaba casi dos años de batalla legal. Los juzgados han considerado culpables a las dos cabecederas de infringir la propiedad intelectual al haber publicado una de las cartas privadas para su padre, Thomas Markle, por lo que la portada en papel abría este domingo con la siguiente frase: "La duquesa de Sussex gana el caso contra Associated Newspapers por infracción de copyright". Una declaración, que continuaba con más explicaciones en la página tres, y que dejaba claro al mundo que la Justicia se ha posicionado con la mujer del príncipe Harry después de que el mundo entero pudiera leer las palabras que le dirigió a su progenitor en 2018, poco después de su boda con el nieto de Isabel II.

Han sido 18 meses de proceso legal que han terminado después de que la Corte Suprema ratificara el veredicto que se había alcanzado a principios de año: "Tras una audiencia el 19-20 de enero de 2021, y otra el 5 de mayo de 2021, la Justicia ha dado la razón a la Duquesa y ha considerado que Associated Newspapers ha infringido la propiedad intelectual al publicar extractos de su carta escrita a mano para su padre en el Mail on Sunday y Mail Online. Se ha acordado una compensación económica", añade la disculpa oficial. La publicación debe pagar el 90% de los gastos legales de Meghan Markle, tal y como dictó el juez, una cantidad que se concretaba en marzo en 550.000 euros aproximadamente de un total estimado de 1,66 millones.

Meghan Markle se mostró satisfecha por ganar la batalla legal el pasado 2 de diciembre, asegurando que no era una victoria "solo para ella", sino también "para todos aquellos que hayan sentido miedo alguna vez de levantarse ante la injusticia". "Ganar este caso sienta precedente, pero lo más importante es que somos lo suficientemente valientes a nivel colectivo como para volver a darle forma a la industria de los tabloides, que hacen que la gente sea cruel y que ganan dinero de las mentiras y el dolor que crean", comentaba también. La mujer del príncipe Harry alegaba que desde el primer día trató esta demanda como una "importante medida del bien contra el mal" mientras que el grupo empresarial acusado lo ha tratado "como un juego sin reglas". "Cuanto más pudieran continuarlo, más podían manipular al público", insistía.

La batalla legal entre Meghan Markle y los tabloides británicos comienza en 2019, poco antes de que la Duquesa y su marido renunciaran a su condición de miembros senior de la Familia Real británica, tras lo que se mudaron a Canadá y finalmente fijaron su residencia en California. En sus declaraciones de principios de este mes, la exactriz de Suits señalaba directamente a Lord Jonathan Rothermere, cuarto vizconde de Rothermere y dueño del imperio mediático, que actualmente también protagoniza titulares por pretender sacar a sus publicaciones de la cotización en bolsa.