Meghan Markle, tras ganar su última batalla judicial: 'Esta victoria no es solo mía’

La batalla de Meghan Markle contra contra ANL, el grupo editorial al que pertenece Mail on Sunday, ha llegado a su fin. Este jueves los jueces Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp y Lord Justice Bean han emitido un fallo que da la razón a la duquesa de Sussex. De esta manera queda desestimado el último movimiento del tabloide, que el pasado mes de noviembre impugnaba ante un Tribunal de Londres la resolución dictada en febrero. En esa sentencia se consideró sin necesidad de llegar a un juicio que la publicación había quebrantado el derecho a la intimidad de la mujer del príncipe Harry por publicar en cinco artículos diferentes el contenido de una carta privada que en 2018 envió a su padre, Thomas Markle, poco después de su enlace real .

Sir Geoffrey Vos ha explicado al anunciar el fallo que habría sido proporcionado publicar una parte muy pequeña de la carta que Meghan envió a su progenitor, pero que no era necesario mostrar gran parte del contenido de esa misiva (585 de las 1250 palabras que contiene) como hizo el grupo ANL. Además, también ha hecho referencia a una de las partes más llamativas de este proceso legal: el momento en el que la Duquesa admitía que el que entonces era su secretario de comunicación, Jason Knauf, había proporcionado a Omid Scobie y Carolyn Durand, los autores del libro Finding Freedom, algunos datos de la misiva que envió a su padre para que usaran este material. "Me disculpo ante el tribunal por el hecho de que no recordaba esos intercambios en ese momento ", decía la Duquesa. A este respecto, el juez ha dicho que "esto fue, en el mejor de los casos, una desafortunada pérdida de memoria de su parte".

Las palabras de la Duquesa sobre su victoria

La reacción de la duquesa de Sussex al conocer la resolución no se ha hecho esperar y ha enviado un comunicado en el que se muestra contentapor su victoria y confiada en que la situación va a cambiar a partir de ahora. "Hoy, los tribunales fallaron a mi favor, una vez más, demostrando que Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha violado la ley. Los tribunales han hecho que el acusado rinda cuentas y mi esperanza es que todos comencemos a hacer lo mismo. Porque, por muy alejado que parezca de tu vida personal, no lo es. Mañana podrías ser tú. Estas prácticas dañinas no ocurren una vez, son un fracaso diario que nos divide, y todos merecemos mejor", asegura, tal y como recoge HELLO!.

"Esta es una victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido asustado de defender lo que es correcto. Si bien esta victoria sienta un precedente, lo que más importa es que ahora somos lo suficientemente valientes colectivamente para remodelar una industria sensacionalista que condiciona a las personas a ser crueles y se beneficia de las mentiras y el dolor que crean ", ha proseguido en su texto la nuera del príncipe Carlos, convencida de que el hecho de que la justicia le haya dado la razón frente a los tabloides supone un antes y un después. Cabe recordar que la batalla legal comenzó en 2019, poco antes de renunciar junto a su marido a su condición de miembros senior de la Familia Real británica e iniciar una nueva etapa en California.

"Desde el primer día he tratado esta demanda como una medida importante entre lo correcto contra lo incorrecto. El acusado lo ha tratado como un juego sin reglas. Cuanto más lo alargaran, más podrían tergiversar los hechos y manipular al público (incluso durante la apelación en sí), haciendo de un caso sencillo uno extraordinariamente complicado para generar más titulares y vender más periódicos; un modelo que premia el caos por encima de la verdad. En los casi tres años desde que esto comenzó, he sido paciente frente al engaño, intimidación y ataques calculados ", ha indicado Meghan Markle, que en todo momento ha mantenido que la carta que escribió a su padre era personal pero que fue meticulosa en la elección de sus palabras porque sabía que existía la posibilidad de que su contenido se filtrara, como así ocurrió.

