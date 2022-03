¿Pasarán Harry y Meghan la Navidad con la reina Isabel?

Desde que comenzara su nueva vida en Estados Unidos y sobre todo después de sus explosivas declaraciones en el programa de Oprah Winfrey sobre la Familia Real, los viajes del príncipe Harry al Reino Unido han sido contados (asistió al entierro de su abuelo, el duque de Edimburgo en abril y a la colocación de la estatua en memoria de su madre, Diana de Gales, en julio). En ninguno de ellos le acompañó además su mujer Meghan, dado que justo coincidieron con su segundo embarazo y la llegada de su hija Lilibeth, que nació en junio. Según informa ahora Page Six, citando diversas fuentes, la pareja tampoco visitará a la familia de Harry en Navidad, aunque se les ha extendido una invitación y a que serán unas fiestas complicadas para Isabel II. No solo porque son las primeras en las que no tendrá a su lado a su marido, con quien habría cumplido este año su 74º aniversario de boda, sino por los recientes problemas de salud que la han mantenido alejada de los compromisos públicos en las últimas semanas. Según el citado medio, la pareja habría declinado hacer el viaje debido a la expectación que levantaría su presencia. "Hay muchas cosas que organizar a nivel logístico así que el personal sabe que Harry y Meghan no vienen. Si lo tuvieran previsto, ya se lo habrían comunicado a la familia. No obstante son las primeras Navidades de la Reina sin su marido, así que se esperaría que quisieran estar con ella" se apunta en el citado medio.

Coincide esta información además con la reaparición inesperada de Meghan en televisión, en el programa de Ellen DeGeneres, otro de los espacios de más audiencia de Estados Unidos, en el que se sentará este jueves 18 de noviembre. En el adelanto que se ha emitido, que ha generado ya una gran expectación dada su anterior comparecencia televisiva junto a su marido, recuerda algunas de las vivencias de su pasado como actriz, las audiciones a las que se presentaba en los estudios de Warner Bros y el viejo coche que conducía. Ha dejado además algunas pinceladas sobre sus hijos como que a Lilibeth a sus cinco meses ya le están saliendo los dientes. Bromea con la presentadora sobre algún remedio que pueda utilizar para calmarla a lo que Ellen, en su tono de humor habitual, responde: “Cualquier tequila”.

Esta nueva entrevista de la Duquesa con DeGeneres es su primera aparición en solitario en un programa de televisión desde que se casó con el príncipe Harry y se unió a la Familia Real. El pasado mes de marzo, los duques de Sussex se sentaron con Oprah Winfrey y mantuvieron una charla sobre su decisión de alejarse de sus roles como miembros de la realeza y sobre su nueva vida en California. Fue aquella una comparecencia televisiva que dio la vuelta al mundo por sus controvertidos titulares, en los que hablaron de la relación de Harry con su familia y de las críticas que se hicieron a Meghan, que la llevaron a un momento psicológico muy complicado. Tras aquel episodio televisivo y aunque Harry se ha reunido con su familia en dos ocasiones, parece que la relación con su padre y su hermano todavía es bastante tensa.

La última Navidad de los duques de Sussex en el Reino Unido fue en 2018

Meghan, que asistió hace pocas semanas en Nueva York a una gala benéfica junto a su marido como una auténtica estrella de Hollywood, tiene una relación cercana con DeGeneres que comenzó hace años con un encuentro casual en un refugio para perros, donde la exactriz estaba debatiendo si adoptar a su primera mascota, Bogart, y Ellen la convenció para que se llevara al animal a casa. DeGeneres también hizo una visita sorpresa al príncipe Harry y su mujer durante un viaje de verano al Reino Unido en 2019, y reveló que acunó y alimentó a su hijo Archie, haciendo entonces una broma sobre el niño de 4 meses: "¡Pesa 15 libras (medida de peso inglesa), que es, el tipo de cambio, aquí es de 17 dólares!".

Habitualmente la reina Isabel II celebra las fiestas en Sandringham, su residencia en el campo, con sus familiares más cercanos, entre ellos, el príncipe Carlos y Camila y los duques de Cambridge, con quienes asiste al servicio religioso propio de estas fechas. Se apunta que este año además el almuerzo que habitualmente tiene lugar en Buckingham podría celebrarse en Windsor, donde la Reina está pasando la mayor parte de su tiempo actualmente. La última Navidad en la que estuvieron Meghan y Harry en Sandringham fue en 2018, un año antes de que la pareja hiciera el impactante anuncio de que se desvinculaban de sus funciones junto a la Familia Real.