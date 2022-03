Primer acto público de Isabel II tras sus problemas de salud, con un emotivo recuerdo al duque de Edimburgo

Isabel II ha realizado este lunes por la tarde su primer acto público tras los problemas de salud que la llevaron a pasar una noche ingresada en el hospital King Edward VII de Londres el pasado 20 de octubre. Hoy, desde uno de los salones de su residencia de Windsor, vestida de verde 'eco' y con rostro sereno, la Reina ha aparecido de forma telemática en la COP26 para, tal y como estaba previsto, mandar un mensaje a los asistentes a la cumbre mundial del clima que se celebra estos días en Glasgow (Escocia). Tras la intervención del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, llegaba el turno de la soberana británica, que tomaba la palabra a través de un vídeo-mensaje para dirigirse a los allí presentes. Al remarcar la importancia y necesidad de una cita como esta en la lucha por cuidar el planeta, la monarca ha dedicado unas emotivas palabras de recuerdo al duque de Edimburgo, por la implicación que tenía su marido en dicha causa.

Todo a lo que Isabel II ha tenido que renunciar por consejo médico

VER GALERÍA

"Es un deber que estoy especialmente feliz de cumplir, ya que el impacto del medio ambiente en el progreso humano fue un tema cercano al corazón de mi querido y difunto esposo", ha declarado Isabel II, citando como ejemplo uno de los discursos que el príncipe Felipe pronunció en el año 1969. En ese instante, la cámara que enfocaba a la Reina ha hecho zoom al cuadro que estaba a sus espaldas, el cual mostraba una bella fotografía del duque de Edimburgo bajo una bandada de mariposas, insecto que precisamente hemos visto representado en el broche que lucía la soberana durante la grabación. A continuación, la Reina ha querido mostrar su satisfacción por el legado en este campo que ha seguido vigente en su familia, en especial gracias a Carlos de Inglaterra y Guillermo, duque de Cambridge, para los que también ha tenido un reconocimiento.

Isabel II cancela su viaje a Irlanda por consejo médico

VER GALERÍA

"Es motivo de gran alegría para mí que el papel destacado que desempeñó mi marido en alentar a la gente a proteger nuestro frágil planeta, algo que sigue vivo gracias al trabajo de nuestro hijo mayor y mi nieto. No podría estar más orgullosos de ellos", ha subrayado. Isabel II ha concluido su speech con la vista puesto en el futuro, afirmando que "por supuesto los beneficios de tales acciones no los disfrutaremos los que estamos hoy aquí, ya que ninguno de nosotros vivirá para siempre", señalaba, "pero no lo estamos haciendo por nosotros mismos sino por nuestros descendientes y por todos aquellos que vendrán después", sentenciaba. Aunque tendrá que estar de baja al menos unos días más por prescripción médica, lo que le ha obligado a cancelar varios compromisos institucionales, parece claro que Isabel II se está recuperando bien y hace vida normal. De hecho, desde que volviera a su residencia tras someterse a "algunos exámenes preliminares" en el hospital, ha seguido con sus tareas oficiales de manera virtual e incluso la hemos visto sola al volante de su jaguar por los terrenos de su castillo.

Isabel II recibe a una de sus tropas favoritas en Windsor tras volver de Balmoral

Loading the player...

Las bromas de la reina Isabel II que demuestran que ha recuperado el humor tras la muerte de su marido