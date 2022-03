Isabel II, al volante por los terrenos de Windsor mientras sigue de baja

Isabel II se está recuperando bien de los problemas de salud que la llevaron a ser ingresada el miércoles 20 de octubre en el hospital King Edward VII de Londres. Así se desprende de las imágenes de la Reina que hemos visto este lunes, donde era captada al volante de su coche modelo Jaguar por los terrenos de su residencia en Windsor. En las fotografías, la monarca de 95 años luce uno de sus pañuelos característicos, abrigo y gafas de sol mientras conduce sola por su propiedad de Berkshire. Parece por tanto que la soberana hace vida normal mientras continúa de baja durante al menos durante los próximos días, hecho que le ha impedido acudir este lunes al inicio de la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26) que se celebra en Glasgow, Escocia. Ante su ausencia, Isabel II enviará de manera virtual un mensaje a los asistentes, entre los que se encuentran miembros de la realeza británica. Una reunión de jefes de Estado, diplomáticos y activistas cuyo fin es lograr acuerdos para reducir las emisiones producidas por la quema de carbón, el petróleo y el gas, principales causantes del calentamiento del planeta.

En estos últimos días, Isabel II ha estado trabajando desde su despacho, como le han recomendado los expertos, a través de audiencias telemáticas como la que tenía con David Constantine, a quien le otorgaba la medalla de oro de la Reina de poesía. La última vez que la vimos en un acto público fue en compañía de su hijo, el príncipe Carlos, y su nieto el príncipe Guillermo, en el congreso Global Investment, donde tuvo oportunidad de charlar con Bill Gates o con el primer ministro británico. Tras su paso por el centro de salud, la primera vez en ocho años que se veía obligada a quedarse ingresada, la soberana tuvo que suspender un viaje a Irlanda del Norte. Sin embargo, desde el Palacio de Buckingham quisieron despejar dudas y desvelaron que había vuelto a casa para retomar sus tareas tras realizarle "algunos análisis preliminares", se podía leer en el comunicado.

Isabel II ha tenido que cancelar varios compromisos institucionales a corto plazo, pero hay planes que de momento no ha modificado en absoluto. Así, está "totalmente decidida" y tiene el "firme compromiso" de pasar las Navidades rodeada de sus hijos y sus nietos en su residencia de Sandringham, según informaba este fin de semana The Mirror de fuentes cercanas a la soberana. No es de extrañar que la Reina quiera estar lo más cerca posible de su familia en unas fechas tan entrañables y señaladas, pues será las primeras que pasé sin su marido, el duque de Edimburgo, en más de 70 años. En este sentido, Isabel II considera a su gente como el "bálsamo perfecto" para despedir un 2021 tan complicado y doloroso por la pandemia y la pérdida de su esposo. Espera pues estar al cien por cien para cuando llegue el momento, de ahí que no haya variado un ápice su agenda de cara al próximo diciembre.

