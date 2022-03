El nuevo paso del príncipe Andrés en su batalla legal por el caso Epstein

Un nuevo capítulo comienza a escribirse en el problema legal del príncipe Andrés. En relación al caso Epstein en el que se ha visto involucrado por su amistad con el desaparecido financiero, el pasado mes de septiembre el tercer hijo de Isabel II y el duque de Edimburgo recibía oficialmente la la denuncia de Virginia Giuffre, quien sostiene que fue forzada a tener relaciones íntimas con el duque de York cuando era menor de edad. Ahora que ha pasado algo más de un mes, el Príncipe ha dado un paso más. Su equipo legal presentaba el pasado viernes en un tribunal de Manhattan (Nueva York) un recurso en el que solicitaba desestimar la citada demanda negando de manera tajante las acusaciones.

Uno de los argumentos que expone Andrew Brettler, abogado del padre de Beatriz y Eugenia de York es que Giuffre ha emprendido esta demanda "infundada, inviable y potencialmente ilegal" contra el príncipe Andrés "para conseguir otro día de paga a sus expensas y de las personas más cercanas a él". Indica en su escrito también que la mayoría de la gente solo puede soñar con "obtener las sumas de dinero que Giuffre se ha asegurado a lo largo de los años" gracias a "vender su historia a la prensa y llegar a acuerdos secretos para resolver sus demandas". Así, considera que la situación expuesta es un motivo "convincente'' para que "continúe presentando demandas frívolas".

Virginia Giuffre (antes de casarse llamada Virgina Roberts) acusa a Andrés de York de abusar de ella en la casa de la socialité Ghislaine Maxwell en Londres y en las propiedades del magnate en Nueva York y en Little St James, su isla privada del Caribe. Indica que ella tenía entonces 17 años pero que los hechos siguen causando “una gran angustia, daño emocional y psicológico”. Sin embargo, el equipo legal del Príncipe sostiene que "pudo ser víctima de Epstein "pero que su defendido nunca abusó o agredió sexualmente" de ella y "solicita que el tribunal realice un argumento oral sobre su solicitud". Además, según recoge Page Six, la acusan de haber trabajado para Jeffrey Epstein consiguiéndole mujeres y no ser una de las "esclavas sexuales" de la red de tráfico creada por el multimillonario neoyorquino que se quitó la vida en prisión.

Su retirada de la vida pública

Hace poco más de dos semanas, el tío de los príncipes Guillermo y Harry conseguía un respiro en este problema judicial al saber que Scotland Yard ha decidido no investigarle más. Independientemente de cómo avance el caso, lo que parece claro es que la vuelta del duque de York a la vida institucional está descartada. Hace justo dos años renunció a sus obligaciones oficiales precisamente por el caso Epstein y desde entonces tan solo se le ha visto con los Windsor en el funeral de Felipe de Edimburgo, celebrado en abril de 2021. Además, sus hermanos, con el príncipe Carlos como heredero al trono a la cabeza, consideran imposible que vuelva a tener funciones para la Corona.

