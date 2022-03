Del protagonismo de Lady Louise al testimonio de Harry: los mejores momentos del documental sobre el duque de Edimburgo

El fallecimiento del duque de Edimburgo dejó un gran vacío en su familia. Anoche la cadena BBC emitió un programa especial sobre la figura del príncipe Felipe de Edimburgo y fueron muchos los miembros de su familia quienes participaron y compartieron sus recuerdos del falllecido esposo de Isabel II. En el documental titulado El príncipe Felipe: Los recuerdos de la Familia Real hubo testimonios de todos sus hijos, sus nueras, su yerno e incluso de sus nietos. Por vez primera, la menor de las nietos del duque, Lady Louise Windsor, que está a punto de cumplir 18 años, dio un paso al frente para rendir homenaje a su abuelo, al que tan unida estaba.

La hija de los condes de Wessex habló de la gran afición que compartía con su abuelo por los carruajes. "Me enseñó a conducirlos, algo que me resultó muy atrayente pero también aterrador porque fue él quien prácticamente inventó este deporte. Ha sido increíble poder aprenderlo de primera mano de él", contaba la hija de Sophie de Wessex, que decidió participar en el premio que llevaba el nombre del duque. "Ciertamente, quería honrarle participando en el premio que ha sido el trabajo de su vida. Espero haberle hecho sentirse orgulloso. Honestamente, es una de las personas más interesantes que he conocido", confesó la que siempre fue considerada la nieta favorita del duque, o al menos la más cercana a él. Lady Louise fue la primera de la familia en llevar el apellido de su abuelo, Mountbatten, una decisión que hizo muy feliz al duque de Edimburgo, quien no pudo conseguir dárselo a sus hijos.

Eugenia de York, otra de las nietas del príncipe Felipe, contó lo importante que fue para ella que su abuelo pudiera conocer a su hijo, August Phillip, que nació en febrero, tan solo dos meses antes de que falleciera. "Lleve al pequeño August para presentárselo. Le dije que le habíamos puesto su nombre en su honor. Fue un momento adorable. Tuvimos mucha suerte de poder hacerlo", contó la princesa, mientras recordaba otro detalle de cómo el duque le regaló el día de su boda con Jack Brooksbank un cuadro de unas flores pintado por él. "Ahora está en mi casa y estoy muy orgullosa de él'.

En un principio se pensó en este documental para conmemorar el que hubiese sido su 100 cumpleaños, pero el marido de la reina Isabel falleció días antes de cumplir su centenario. El príncipe Carlos reveló la última conversación que tuvo con su padre antes de morir y fue con motivo de su aniversario. El heredero al trono británico relató una de las últimas conversaciones que se produjo concretamente un día antes de que el príncipe Felipe falleciera. "Estamos hablando de tu próximo cumpleaños", el príncipe Carlos le dijo a su progenitor en alusión al 10 de junio, fecha en la que el marido de la Reina habría cumplido 100. No debió escuchar bien el duque puesto que Carlos, consciente de que su padre tenía problemas de sordera, volvió a repetir lo que ya le había dicho pero esta vez con un tono de voz más alto. A continuación, después de que su padre entendiera ya lo que su hijo quería transmitirle, le respondió: "Bueno, tendré que estar vivo para celebrar eso, ¿no?", contestó con su humor característico. "Sabía que me dirías eso", dijo entonces para terminar Carlos de Inglaterra.

En este documental tampoco faltó el testimonio del príncipe Harry pese a sus desavenencias con la Familia Real británica. El duque de Sussex grabó su tributo en Estados Unidos, donde vive junto a su esposa Meghan Markle después de renunciar a sus deberes reales. Una de las cosas que resaltó fue el gran amor que sus abuelos se profesaban: "Formaban la pareja más encantadora". Y destacó sobre todo la autenticidad del duque: 'Lo que ves es lo que obtuviste de mi abuelo y eso es lo que amo por encima de cualquier otra cosa, su autenticidad. No importa dónde estaba o con quién estaba hablando o qué estaba haciendo".

Del mismo modo, el duque de Cambridge destacó el sentido del humor de Felipe de Edimburgo y de un modo anecdótico contó como a él y a su abuela, la reina Isabel, les hacía gracia cuando las cosas salían mal. "Después de haber vivido una vida en la que todo tenía que salir bien, cuando algo iba mal les entraba la risa. A los demás les mortificaba, pero a ellos les encantaba”, constató el príncipe Guillermo. Algo que reiteró su hermano, el príncipe Harry que reveló que en el momento que llegaba su abuelo todo el mundo se esforzaba para todo saliese bien 'viene el duque de Edimburgo, asegurémonos de hacer todo absolutamente bien. Recordad que todos los años lo hemos hecho bien, hagámoslo', pero en realidad el duque y la reina pensaban: "Me pregunto si algo va a salir mal este año. Qué emocionante".

