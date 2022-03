Las hijas de Zara y Mike Tindall se cuelan en el último 'podcast' de su papá

La espontaneidad de los niños a veces viene en el momento más inoportuno. Ellos no entienden de compromisos o de las ocupaciones de sus padres y a veces se muestran impacientes en los momentos más comprometidos. Sin embargo, sus ocurrencias y travesuras siempre nos logran sacar una sonrisa. Mia y Lena, las hijas de seis y dos años, respectivamente de Zara y Mike Tindall han puesto la nota adorable a esta Nochebuena con su interrupción inesperada en el podcast de su padre. Su entrañable aparición ha quedado inmortalizada en vídeo mientras su padre, jugador retirado de rugby, hablaba con sus compañeros James Haskell y Alex Payne. En uno de los momentos también se ve a la apurada mamá de las niñas que intenta sacarlas, como buenamente puede, de la habitación.

Mientras hablaban de rugby, en un momento de la conversación, la pequeña Lena corre hasta el cuarto donde está su padre para abrazarle y sentarse en sus rodillas. “Tienes visita”, dijo Alex Payne al yerno de la princesa Ana. La niña, ajena a las cámaras, solo pretendía quitar a su padre su gorrito de Papa Noel, algo que consiguió con bastante facilidad. Mike, demostrando muy buen temple y una gran paciencia sostuvo durante unos instantes a su hija pequeña. Lena, tras haber conseguido el gorrito, abandonó la habitación de lo más veloz. Hasta que en otro momento, el exjugador de rugby ve como la puerta vuelve abrirse y en esta ocasión vuelve a entrar la pequeña seguida por Mia, que lleva un plato con lo que parece que es su cena. Muy resuelta y nada amilanada por la cámara, Mia saluda a los interlocutores de su progenitor y coloca a su padre su sombrero ante la atenta mirada de la nieta de la soberana británica que contempla la estampa desde la puerta mientras dice: “¡Fuera, fuera!” saludando a los compañeros de su marido.

Zara y Mike Tindall se muestran siempre encantados y felices con sus dos hijas. Precisamente el exdeportista anunció a primeros de este mes que la familia aumentaba en este mismo podcast titulado The Good, The Bad & The Rugby donde anunció que “el tercer Tindall está en camino”. Después de dos niñas, la pareja estaría deseando tener un varón, algo que ansía especialmente Mike, quizá para compartir con él su pasión por el rugby. “Me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas y me gustaría un varón. Me encantará si es niño o niña, pero por favor, que sea niño”, dijo bromeando en la plataforma de audios.

Este bebé llega después de que la nieta de la Reina y de Felipe de Edimburgo hubiera sufrido dos abortos espontáneos en el pasado, una pérdida de la que le costó mucho hablar y no lo hizo hasta mucho después. “Durante un tiempo no hablé de ello porque era demasiado duro, pero como todo, el tiempo todo lo sana”. El nuevo miembro de los Windsor ocupará el puesto número 21 en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de sus hermanas. Aunque suele ser habitual que sea el Palacio de Buckingham el que anuncie los nacimientos de los bisnietos de la soberana, en esta ocasión el feliz papá se ha adelantado y un portavoz de la Casa Real dijo que “Su Majestad y el duque de Edimburgo han sido informados de la noticia y están encantados”.