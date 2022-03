Las palabras de Beatriz de York que podrían comprometer a su padre en el 'caso Epstein'

El príncipe Andrés podría volver a estar en peligro respecto a su presunta implicación en el caso Epstein. Esta vez su delicada situación no viene ni de parte de las víctimas, ni de fiscales ni de la Policía, sino de su propia hija mayor, la princesa Beatriz, que habría puesto en duda una de las coartadas del duque de York. La nieta de Isabel II ha asegurado que “no recuerda en absoluto” una fiesta de cumpleaños, que tuvo lugar cuando tenía 12 años, en la pizzería Pizza Express de la ciudad inglesa de Woking, en el condado de Surrey y a 40 kilómetros de Londres, y que coincidiría con la fecha en la que Virginia Roberts sostiene que conoció al Príncipe y mantuvo relaciones sexuales con él siendo menor de edad.

VER GALERÍA

Fue en su entrevista de televisión de noviembre de 2019 cuando el hijo de Isabel II y del duque de Edimburgo aseguró que había llevado a su primogénita en la tarde del 10 de marzo de 2001 a ese establecimiento de comida italiana. Sin embargo, ahora ha surgido la duda de esa coartada ya que una fuente manifiesta que la princesa Beatriz no tiene constancia de haber acudido a esa fiesta de cumpleaños o de que su padre la recogiera, algo que podría comprometer a su padre en el caso, según informa el Daily Mail. La familia de la niña que organizó el evento afirma que Beatriz acudió, pero no recuerda si el Príncipe la acompañó o no. La misma fuente declara que en aquella época Beatriz de York asistía a muchas fiestas de cumpleaños, como cualquier niña de esa edad, y, por tanto, sería difícil que recordara cada una de ellas después de haber transcurrido dos décadas.

- Estados Unidos pide interrogar al príncipe Andrés y este responde con un contundente mensaje

- La reacción del príncipe Andrés tras ser acusado de no colaborar en el 'caso Epstein'

El periódico inglés también ha hablado con los padres de la cumpleañera e insisten en que la princesa Beatriz estuvo en la fiesta de su hija, aunque no tienen forma de atestiguarlo pues no hicieron fotos del encuentro. A las niñas, que eran buenas amigas, les gustaba mucho ir a Pizza Express en esta localidad británica después de sus clases. Este cumpleaños no tendría mayor interés si no fuera porque en la entrevista en la BBC tras la cual se vio obligado a retirarse de la vida pública después de que sus argumentos sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein no convencieran, el Duque negó haber tenido relaciones sexuales con Virginia Roberts, cuando ella tenía 17 años, porque pasó el día con su hija mayor. “Estaba con las niñas y había llevado a Beatriz a un Pizza Express en Woking para una fiesta, supongo que sería las cuatro o las cinco de la tarde”, dijo. Cuando la entrevistadora le preguntó por qué recordaba una merienda en una pizzería hacía tantos años dijo: “Porque ir a Pizza Express era algo inusual para mí, de hecho, algo muy inusual. He estado en Woking un par de veces y lo recuerdo de una forma extrañamente distinta”.

VER GALERÍA

Este nuevo golpe que viene de su propia familia se suma a las negativas de Andrés de Inglaterra de ser interrogado en el caso por las autoridades competentes y de que Geoffrey Berman, fiscal de Estados Unidos, dijera que había “rechazado repetidamente” ser entrevistado. Los abogados del Príncipe mantienen, sin embargo, que su cliente sí que se ofreció a hacer una declaración judicial. Virgina Roberts asegura que fue víctima de tráfico sexual por parte de Epstein y que este propició el encuentro sexual con el Príncipe. Por su parte, el Duque ha negado en repetidas ocasiones esta acusación. En medio de todo esto, en el Reino Unido surgieron en otoño informaciones contradictorias que apuntaban a que Andrés de Inglaterra podría estar planeando su regreso a la vida pública con la firme decisión de “apoyar a la monarquía” y “retomar un papel público”, según The Times. Sin embargo, The Telegraph publicaba citando a fuentes de Palacio que “no volverá a la vida pública hasta que se limpie su nombre”.

Haz click para ver ‘El príncipe Andrés, en el punto de mira’, un programa especial en el que la figura del príncipe Andrés y su relación de amistad con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abuso de menores, y fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel de Nueva York. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!