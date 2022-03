¿Está el príncipe Andrés planeando regresar a la vida pública?

Este noviembre se cumple un año desde que el príncipe Andrés se vio obligado a retirarse de la vida pública después de que sus argumentos sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein durante su entrevista en el programa Newsnight de la BBC no convencieran. Desde entonces se abrió para él un tiempo en el que ha intentado pasar lo más desapercibido posible, eliminando por completo sus apariciones, incluso borrando su página web y sus redes sociales. Mientras, de forma paralela, en Estados Unidos se avanza en la investigación del que sin duda pasará a la historia como uno de los escándalos del siglo. Ahora, desde el Reino Unido, surgen informaciones contradictorias que apuntan a que el hijo de la Reina de Inglaterra podría estar planeando un regreso a la vida pública.

La sorpresa fue máxima cuando el pasado sábado The Times titulaba: “El príncipe Andrés planea su regreso a los deberes reales”. El citado medio británico publicaba que el Príncipe "tiene la intención de volver a sus funciones públicas y servir a su país, alegando que tiene el respaldo de la reina y la Familia Real". The Times aseguraba que durante este tiempo de confinamiento –que para él empezó casi cinco meses antes que para el resto de británicos- el –duque de York ha estado “replanteando su papel” pero con la firme decisión de “apoyar a la monarquía” y “retomar un papel público”.

The Times añadía matices importantes. Por un lado, ponía fecha a ese regreso, sería el próximo año, es decir, son planes para el 2021, pero, por otro lado, supeditaba ese regreso a que pudiera “resolver sus problemas legales con las autoridades estadounidenses”. Este punto parece no habar sido lo suficientemente contundente, en las últimas horas y al hilo de esta información, The Telegraph acaba de publicar y citando “fuentes de Palacio”, que “el príncipe Andrés no volverá a la vida pública hasta que se limpie su nombre”. Además el medio añade que el Palacio no está estudiando ningún rol futuro para el Príncipe ni se mantienen conversaciones informales sobre su futuro papel dentro de la Casa Real. Esta información concuerda con la última que se dio a conocer sobre cómo la Casa Real está abordando el tema del príncipe Andres de cara al público, ya que el pasado septiembre trascendió que estaba siendo relegado de las celebraciones oficiales que se están planeando para el centenario de su padre, el duque de Edimburgo.

Las últimas informaciones sobre lo que atañe al príncipe Andrés relativo al Caso Epstein llegaron este verano, cuando el equipo legal del Príncipe trasladó el foco de la noticia a las formas con las que había actuado la Justicia estadounidense. Mientras el Príncipe aseguraba que había estado dispuesto a colaborar hasta en tres ocasiones, ponía condiciones para ser interrogado y aseguraba que los fiscales estadounidenses habían violado las reglas de confidencialidad y emitido “mentiras completas”, los fiscales volvían a reiterar la invitación al hijo de la Reina para declarar y una de las abogadas de las víctimas, Gloria Allred, opinaba que lo único que estaba haciendo el duque de York era “evitar y evadir” a la Justicia para ganar tiempo. Desde luego el tiempo es una pieza crucial, ya que cada vez se tiene más información sobre lo que está o no dispuesta a contar Ghislaine Maxwell, amiga del Príncipe y acusada por las víctimas de ser la mano derecha de Epstein.

