¿Cómo es la vida de Beatriz de York después de llevar tres meses casada? Su marido lo cuenta

La suya fue una boda secreta, casi clandestina, pero cargada de romanticismo y detalles que la hicieron inolvidable. Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi se casaron el pasado 17 de julio en Windsor y pese a las restricciones sanitarias lograron que los abuelos paternos de la novia, la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, pudieran estar presentes y en el que la Princesa hizo muchos guiños a la soberana. Tres meses después de ese día, Edoardo ha contado cómo es su nueva vida junto a la mujer de su vida. Una convivencia tranquila y muy hogareña que podría ser muy parecida a la de cualquier recién estrenado matrimonio y que gira en su día a día en torno a la cocina, que se ha convertido “en el epicentro de nuestra vida familiar”, según explica el empresario inmobiliario al Financial Times.

Además de contar cómo es su hogar conyugal, el promotor italiano también ha relatado cómo es su día a día y como logra desconectar: “Salgo a correr al parque, pedaleo en mi bicicleta Peloton o juego al squash. No es un ritual, sino algo que hago cuando tengo siempre. Aunque siempre da pereza, una vez que terminas te sientes mucho mejor”, comenta. La bicicleta estática que usa están diseñadas para entrenar en casa con la guía de un instructor virtual y logra la motivación ya que se compite con otros usuarios que también tienen una Peloton, que viene dotada con su propia pantalla interactiva, donde los usuarios pueden realizar un seguimiento de su progreso y métricas de rendimiento.

Edoardo también ha explicado que su habitación favorita de la casa es la cocina. “Me he vuelto a enamorar de esta estancia. Es el epicentro de nuestra vida familiar y nos juntamos en cada comida. Tenemos la suerte de tener un pequeño huerto y cocinamos los productos de temporada”, manifiesta incluso asegura que su hijo Wolfie, fruto de una relación pasada con Dara Huang, también le encanta echar una mano. Aunque aún no ha trascendido el lugar exacto en el que vive la pareja desde que se convirtieron en marido y mujer, algunos apuntan a que podría estar residiendo en Nottingham Cottage, en los terrenos del Palacio de Kensington. Este lugar fue anteriormente ocupado por el príncipe Harry y por Meghan Markle y les convertiría en vecinos de Eugenia de York y Jack Brooksbank que viven en Ivy Cottage, también en Kensington.

El yerno del príncipe Andrés también desliza el espectacular regalo que le hizo a su mujer en su cumpleaños del año pasado. “Fue una escultura figurativa de bronce, que le encargué a mi padrastro, el escultor David Williams- Ellis. Su estudio está la lado de la casa de mi madre, así que lo veíamos allí todos los días cubierto de arcilla. Es muy especial para nosotros tener una de sus piezas en nuestra casa. Para finalizar acaba con un detalle que demuestra que es un hombre de lo más enamorado: “nunca me separaría de mi anillo de boda”.

