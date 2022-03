¡Por fin! Beatriz de York habla por primera vez sobre su boda y bromea sobre su look nupcial

El pasado 18 de julio, Beatriz de York sorprendía al mundo al conocerse que había dado el 'sí quiero' a Edoardo Mapelli Mozzi en una ceremonia íntima celebrada en la Capilla Real de Todos los Santos de Windsor. Desde entonces, los recién casados han disfrutado de una discreta luna de miel y han retomado su rutina tras verano que, además ha terminado con la excelente noticia del embarazo de la hermana de la princesa, Eugenia de York. Entre tanto, no les hemos oído hablar sobre su enlace, tan privado como romántico, hasta ahora, cuando la hija de Sarah Ferguson y Eugenia de York ha contado cómo se lo pasó ese día ante un público infantil.

Los recuerdos de la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli, una tradición real a prueba de coronavirus

Beatriz de York ha hecho los comentarios mientras desvelaba a través de una videoconferencia los ganadores de un concurso de dibujo para niños organizado por el hospicio infantil Forget Me Not, que acoge a menores en condiciones de vulnerabilidad en la localidad británica de West Yorkshire, y con el que colabora desde hace tiempo como parte de sus patronazgos. La competición consistía en pintar al oso Russell en sus vacaciones de verano y la creatividad de una joven concursante ha querido llevar al personaje a una boda. Era el segundo premio y al verlo, la princesa exclamaba con una gran sonrisa: "Esta podría ser mi boda porque me he casado este verano y ha sido muy divertido".

Con un favorecedor vestido de flores en tonos azules, ha agradecido a la niña su dibujo después de añadir con mucho humor: "No sé si me quedaría tan elegante el traje como al oso Russell". Sin duda, el personaje recreado por la ganadora del segundo premio del concurso iba de punta en blanco, pero lo cierto es que el modelo vintage sacado directamente del armario de la Reina es muy difícil de superar. Beatriz deslumbró con un modelo de seda de tafetán en tono marfil con mangas de organza firmado por Norman Hartnell, uno de los diseñadores reales por excelencia. El vestido se encuentra ahora expuesto en el Castillo de Windsor y se puede visitar hasta el próximo 22 de noviembre.

Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi tenían pensando casarse el 29 de mayo en la Capilla Real de Saint James, pero las difíciles circunstancias de la pandemia global les obligó a posponer la boda. Cuando se esperaba que se anunciase una nueva fecha en la que se darían el 'sí quiero' por todo lo alto, la pareja decidía hacerlo sin previo aviso y adaptándose a la normativa para prevenir el COVID. El resultado fue una boda íntima, solo con la presencia de lsabel II y el duque de Edimburgo, los padres y hermanos de los novio, y el hijo de Edoardo que, con tan solo tres años, ejerció de padrino. A pesar de que no ha habido multitud de invitados, la ceremonia estuvo llena de detalles y no faltó la música, aunque no pudiera ser en directo, o sus madres recitando sus poemas favoritos: Soneto 116, de William Shakespeare, y I carry you in my heart, de E.E. Cummings.

