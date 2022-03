Beatriz de York y Edoardo Mapelli comparten nuevas fotografías de su enlace y agradecen las felicitaciones

Más de 24 horas se han hecho esperar las fotografías oficiales de la boda secreta de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi. En la noche del sábado, la Casa Real distribuía dos imágenes en las que veíamos a los novios felices tras la ceremonia. En una aparecían solos y exultantes y en otra posaban bajo la orgullosa mirada de la Reina y el duque de Edimburgo. Como si de un cuentagotas se tratase, ahora han compartido otras dos fotos de los recién casados en Royal Hodge, la casa en la que se crío la princesa, muy cerca de la Capilla Real de Todos los Santos de Windsor, en la que se dieron su íntimo 'sí quiero'.

"Su alteza real la princesa Beatriz de York y el señor Mapelli Mozzi están conmovidos por los buenos deseos que han recibido tras su boda y están encantados de compartir dos fotografías más de su feliz día", rezaba la cuenta oficial de la Familia Real junto a las nuevas imágenes. En ellas vemos una romántica estampa de los novios con las manos entrelazadas en los jardines que vieron crecer a la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. En la otra, caminan por los terrenos de la residencia cogidos de la mano mientras parecen sonreir a sus seres queridos. Además de la Reina y el duque de Edimburgo, han asistido a la boda sus padre y hermanos y el hijo de Edoardo que, con tan solo tres años, ha sido un padrino de excepción.

Carlos de Inglaterra, tío de la novia, y su mujer la duquesa de Cornualles han sido los primeros de la familia en felicitar públicamente a la pareja. "Feliciadades a la princesa Beatriz y a Edoardo Mapelli Mozzi por su boda. La pareja se casó en una pequeña ceremonia privada en la Capilla Real de Todos los Santos de Royal Lodes, en Windsor el viernes, 17 de julio", publicaban junto a las primeras fotografías distribuidas. Los siguientes en felicitarles han sido los duques de Cambridge, que han recurrido también a una de las imágenes oficiales, sobre la que han escrito un mensaje idéntico al del príncipe de Gales, solo que han decorado la felicitación con un divertido dibujo de una banda que reza: "Recién casados". A su familia, pero también a todos aquellos ciudadanos que le han hecho llegar sus felicitaciones han querido mandar un mensaje de agradecimiento junto a la nueva remesa de fotos.

Las nuevas instantáneas muestran aún con más detalle el espectacular vestido que lucía Beatriz de York y que hemos visto antes en la propia Isabel II. Adaptado por la estilista Angela Kelly y el diseñador Stewart Parvin al estilo de la novia y a la ocasión, se trata de un modelo de Norman Harnell, en seda de tafetán con mangas de organza y un corpiño geométrico con brillantes engarzados. El conjunto iba coronado por la tiara fringe de diamantes, procedente del joyero de la Monarca y herencia de su madre la reina Mary que lucía con el pelo suelto. La princesa es la tercera Windsor en casarse con esa pieza exclusiva tras su abuela y su tía la princesa Ana.

El enlace ha sido muy tradicional -incluso en su ramo ha querido mantener la costumbre real de introducir ramitas de mirto y llevarlo a la tumba del soldado desconocido en la Abadía de Westminster- y, sin embargo ha sido la más atípica que se recuerda. Las crisis del coronavirus ha frustrado los planes iniciales de casarse el 29 de mayo en la Capilla Real de Saint James, antes de disfrutar una recepción en el Palacio de Buckingham. En su lugar, ha celebrado una ceremonia íntima en presencia solo de sus familiares más allegados, pero muy emotiva. En ella no ha podido oirse música en directo, pero ello no ha impedido oir el himno nacional y una selección de canciones. Además sus madres han puesto voz a sus poemas favoritos: Soneto 116, de William Shakespeare, y I carry you in my heart, de E.E. Cummings.

