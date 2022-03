¿Qué opciones tienen los duques de Sussex para cumplir con las altas expectativas de su nuevo jefe?

“Si vas a ganar el campeonato, debes tener un talento increíble en cada posición. Y así es como lo pensamos…”. De esta manera el cofundador de Netflix, Reed Hastings, ha explicado el éxito de la plataforma que ha revolucionado la industria del entretenimiento. El emprendedor ha dicho a la CNBC que la compañía ha sido creada como un equipo deportivo profesional con una cultura de trabajo que comparó con los Juegos del Hambre. Ahora, este estadounidense de 59 años es el nuevo jefe de Harry y Meghan, y ha calificado de “épico” lo que los duques de Sussex van a aportar a la plataforma de contenidos de entretenimiento. ¿Cómo van hacer para cumplir con las altas expectativas de un emprendedor que solo retiene a los mejores?

No es que su antigua jefa, la Reina de Inglaterra, no fuera exigente. Su estricta educación victoriana se ha visto flexibilizada por los distintos avatares de la vida, pero no cabe duda que es una mujer, cuanto menos, imponente. Y si no recuerden como se cuadró el príncipe Guillermo con un leve gesto de su abuela durante el Trooping the Colour del año 2016. Pero ahora Harry y Meghan juegan en un equipo que maneja otras reglas: han entrado en una industria voraz y lo han hecho con altas expectativas. “Son inteligentes, estuvieron ofreciéndose a todas las empresas más grandes y pienso que de verdad reunimos el mejor paquete completo. No puedo decir más por el momento, pero pienso que será el contenido más emocionante y más visto del próximo año”, dijo Reed Hastings declarándose “muy emocionado por el acuerdo”. Cerrado el trato -uno con el que los Sussex han saldado esas deudas que dejaron en el Reino Unido- veamos que opciones podrían tener el Príncipe y la actriz dado su trayectoria personal y profesional.

