¡Sorpresa! Un Sussex debuta en Netflix y no es Meghan

Desde que tomaron la insólita decisión de dejar atrás su vida dentro de la monarquía británica e instalarse en Estados Unidos los duques de Sussex están resultando ser una caja de sorpresas. Instalados ya en su nueva y espectacular mansión de Montecito, el refugio de las estrellas en el condado de Santa Bárbara, los Duques construyen el hogar que soñaron para Archie, mientras que emprenden nuevos proyectos. Si Meghan busca posicionarse como líder de opinión con sus charlas entre las jóvenes estadounidenses, ahora es el príncipe Harry el que sorprende con una aparición en Netflix.

No, el debut del Príncipe con la empresa de entretenimiento estadounidense no será con un cameo en la serie The Crown, algo que no tendría precio. Harry ha participado en un documental que se llama Rising Phoenix y que narra la historia de deporte paralímpico. Un trabajo del que Harry está especialmente orgulloso ya que es una oportunidad de que su mensaje llegue a millones de personas y cambiar la forma que tienen de ver este deporte.

“No hay nada más en el mundo que pueda sacarte de los lugares más oscuros que el deporte”, dice el Príncipe en el tráiler del documental que se estrena este 14 de agosto, el mismo día que Meghan debuta como entrevistadora para la The 19th, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres, en particular a aquellas desatendidas o no representadas en los medios estadounidenses.

Esta aparición de Harry es señal de que continúa con el que durante años ha sido su proyecto estrella como miembro de la monarquía británica, los Juegos Invictus, algo que ya se había anunciado pero que habrá que ver cómo se materializa al operar fuera de la Casa Real. Por un lado, Harry como nieto de la Reina de Inglaterra contaba con un aval que no tiene precio y conseguía brillantes colaboraciones, como la del matrimonio Obama cuando estaban en la Casa Blanca. Sin embargo, fuera de la Casa Real tampoco tendría porque tener problema ya que los duques de Sussex están creando una red de amigos de lo más influyentes, eso sin contar con sus nuevos vecinos de Montecito, entre los que están su amiga Oprah Winfrey o Ellen DeGeneres.

Fueron los propios duques de Sussex los que se encargaron de que el mundo entero pusiera los ojos en los Juegos Invictus cuando en el 2017 hicieron su primera aparición como novios en la edición de la competición deportiva que se estaba celebrando en Toronto. Conscientes de que su primera imagen de la mano ocuparía un lugar en todos los medios de comunicación, Harry llegó de la mano con Meghan a un partido de tenis y después se dejaría ver también con Doria Ragland, la madre de Meghan, en uno de los actos finales de los Juegos Invitus. Allí dejó claro que lo suyo con Meghan terminaría en el altar.

La COVID-19 ha hecho que este proyecto también se pare, de hecho la edición que se iba a celebrar en La Haya este año se ha tenido que aplazar al verano del 2021 y con ello la oportunidad de presenciar un encuentro de Máxima de Holanda con Meghan Markle. Hay que recordar que primero Michelle Obama y después Melania Trump lideraron la delegación estadounidense e hicieron varias apariciones junto al Príncipe. Federico de Dinamarca es otro de los que se ha involucrado viajando hasta Australia para apoyar a la delegación danesa en los juegos que se celebraron allí en el 2018. La siguiente edición ya está fijada para el 2022 en Düsseldorf, Alemania.

