'Mamá', 'libro', 'perro'... Archie ha empezado a hablar, estas han sido sus primeras palabras

El primer año de vida de Archie Harrison, hijo de los duques de Sussex, ha estado plagado de grandes cambios, no solo por la insólita decisión de sus padres de distanciarse física y económicamente de los Windsor y trasladar su residencia al otro lado del charco para emprender allí proyectos de índole personal, sino también por los importantes hitos del desarrollo que implican los doce primeros meses en la vida de una persona. Durante todo este tiempo, hemos sido testigos de contados momentos, el último de ellos coincidiendo con su primer cumpleaños, cuando nos mostró algunos de sus balbuceos mientras su madre, Meghan Markle, le leía un cuento y su padre, el príncipe Harry, lo grababa todo.

Eso sucedió el pasado mes de mayo, pero ahora, un mes después de soplar la vela de su tarta, el pequeño Archie ya parece que empieza a articular sus primeras palabras. Según ha deslizado una fuente cercana a Us Weekly, el hijo de los duques de Sussex ha comenzado a hablar y, en concreto, hay cuatro vocablos que no deja de pronunciar. ¿Cuáles? Según se desprende de esta información, los términos que Harry y Meghan han escuchado por vez primera de boca de su hijo son "Dada", "Mama", "Libro" y "Perro". No es de extrañar que el pequeño ya se comunique, puesto que el lenguaje tiene lugar en torno a esta etapa. Hacia los diez meses empiezan a ser capaces de emitir monosílabos y otras expresiones y a pronunciar palabras de dos sílabas, así como a emplear el vocabulario con cierto sentido. A partir de ese momento, los niños se convierten en auténticos parlanchines.

Pero Archie no solo ha deleitado a sus padres con sus primeras palabras, también con sus juegos y otros entretenimientos. Así, la misma fuente asegura que al pequeño le encanta jugar al escondite y a las construcciones con bloques, algo también muy característico y habitual de este momento vital, cuando tratan de apilar o derribar piezas al tiempo que contribuyen con esta actividad a desarrollar habilidades muy importantes como la motricidad, la atención, la memoria, la orientación, la imitación, el equilibrio, la paciencia, nociones matemáticas y, en definitiva, favorecen su desarrollo integral.

Hace medio año, el príncipe Harry y Meghan Markle ya compartieron un hito del desarrollo psicomotor de su hijo durante un acto al que acudieron, dentro de la Semana del Recuerdo. Mientras los duques de Sussex visitaban el centro Broom Farm, ubicado muy cerca de Frogmore Cottage, desvelaron que Archie, que ya tenía entonces seis meses, había empezado a gatear. "Mi hija Aeris tiene la misma edad que Archie y hemos hablado sobre el final de la lactancia y que los niños están comenzando a gatear. Es una madre normal y ha sido como hablar con una amiga", explicaba entonces Amy Thompson -cuyo esposo trabaja en el cuerpo de los Guardias Galeses- sobre su conversación con Meghan Markle.

Desde el principio, los duques de Sussex tenían claro que querían educar a su pequeño alejado de la pompa y el boato de la realeza. Jane Goodall, activista y antropóloga que coincidió el verano pasado con el nieto de Isabel II de Inglaterra, dejó claro que esa era la idea inamovible de Harry y de su esposa. Esta última, por cierto, ha aprovechado los últimos meses para, entre otras cosas, aconsejar a algunas de sus amigas que iban a estrenarse en esto de la maternidad. Para ser más exactos, lo ha hecho con la diseñadora Misha Nonoo, que dio a luz el pasado mes de marzo.

