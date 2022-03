El viaje, hasta ahora secreto, del pequeño Archie Meghan Markle viajó con su hijo a Nueva York para ver a su amiga Serena Williams en la final del US Open

Archie, el hijo de seis meses de los duques de Sussex, es un bebé de lo más viajero que ya ha estado en varios continentes pese a su corta edad. En septiembre, el pequeño visitó, en compañía de sus padres, África en un viaje inolvidable en el que pudimos ver que es un niño muy risueño y tranquilo. Ahora, la tenista Serena Williams, gran amiga de su madre, ha revelado un viaje secreto que el bisnieto de la Reina hizo cuando tenía cuatro meses, tan solo unas semanas antes de pisar suelo sudafricano.

La estrella de la tierra batida ha contado que la duquesa de Sussex no viajó sola a Nueva York para verla disputar la final del US Open. Meghan fue con su pequeño a los Estados Unidos, aunque no lo llevó a la grada ni hubo ninguna imagen pública de madre e hijo juntos. Entonces se dijo que la Duquesa tomó la decisión de volar, para estar presente en la gran final, en el último momento y que se desplazó sin su marido y su hijo. Gracias a las declaraciones de la deportista a Access Hollywood ahora ha salido a la luz el tierno acompañante que tuvo Meghan en ese traslado. “Meghan viajó con su recién nacido para verme jugar en Nueva York y regresó esa misma noche”, ha dicho la tenista.

Pese a los ánimos y el entusiasmo que Meghan insufló a Serena desde las gradas, finalmente cayó derrotada frente a la canadiense Bianca Andreescu. Como una aficionada más, Meghan se mostró espontánea, divertida y muy relajada charlando con los que se sentaban a su alrededor, entre ellos, Anne Wintour, la editora jefe de la revista Vogue. Este trayecto fue el primero a la Gran Manzana de Meghan después de la baby shower que precisamente le organizó Serena a principios de 2019.

Pese al radical cambio de vida que Meghan ha experimentado desde que entró a formar parte de la Familia Real, sigue conservando y apoyando a las grandes amigas que hizo en su etapa como actriz. Algo que Serana Williams también valora. “Creo que es realmente genial tener un grupo de amigos que estén haciendo cosas increíbles”, dijo a la vez que destacó la presión mediática a la que ahora se ve sometida su gran amiga: “No estoy segura de que muchas personas puedan relacionarse a ese nivel. Solo creo que es la persona más fuerte que conozco, la más amable, la más dulce… Realmente te muestra lo increíble que es y esa ha sido una de las muchas cosas que hace por mí”, se sinceró Serena.

La amistad entre Meghan Markle y Serena Williams se forjó cuando ambas coincidieron en un partido benéfico de fútbol en el año 2014. Al respecto, la Duquesa dijo: “Nos caímos bien de inmediato, hicimos fotos, nos reímos y charlamos no solo sobre tenis o sobre la interpretación, sino sobre todas las cosas buenas. Así comenzó nuestra amistad y rápidamente se convirtió en una confidente a la que le enviaría un mensaje de texto cuando estaba viajando, la amiga que se reuniría para ver sus partidos de tenis y la chica con los pies en la tierra con la que pude almorzar hace solo un par de semanas en Toronto”, dijo Meghan en su ya desaparecido blog de estilo de vida titulado The Tig. La mujer del príncipe Harry también agregó entonces que “tenemos la misma edad, nos gustan las salsas picantes y adoramos la moda, pero lo que nos conecta más que esas cosas es quizá nuestra creencia en superar las expectativas, nuestra ambición sin fin”, concluyó.

