¡Meghan Markle se pone el delantal! Con las manos en la masa se sincera sobre sus 'miedos e inseguridades'

Loading the player...

A pesar de que los duques de Sussex habían anunciado que se tomarían un descanso de seis semanas en su agenda oficial para desconectar de unos meses muy intensos, Meghan Markle no solo ha hecho una visita al taller de repostería Luminary Bakery, dirigido a mujeres desfavorecidas en el este de Londres, sino que no ha dudado en ponerse el delantal y darle los últimos retoques a una espectacular tarta de varios pisos. La duquesa, que ha demostrado que no se le caen los anillos para ponerse con las manos en la masa, también ha hecho algunas reflexiones, posiblemente basadas en su propia experiencia, para tratar de ayudar e inspirar a las participantes en el taller.

VER GALERÍA

Luminary Bakery celebraba la inauguración de su nuevo local con la visita de la esposa del príncipe Harry. "Fue un momento especial para reconocer el espírito de Luminary y su valioso modelo de negocio que abre los brazos a las mujeres que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad (como puede ser abuso, pobreza, tráfico de seres humanos o marginalidad) y las forma para darles opciones laborales y confianza para triunfar", explica en la cuenta oficial de los duques de Sussex donde han compartido un vídeo de la visita de la duquesa, que llegaba muy sonriente con un look informal de pantalón vaquero y camisa de rayas.

No era la primera vez que visitaba esta asociación ya que en el número de septiembre de la revista Vogue que la duquesa tuvo la oportunidad de editar le dedicó un espacio. Durante este segundo encuentro con las mujeres, Meghan ha lamentado "la cultura de la gratificación al instante", como se refiere a la necesidad de "arreglar inmediatamente" la situación cuando algo sucede o aqueja a alguien. Sin embargo, ella reivindica que los seres humanos somo criaturas vulnerables y por tanto "necesitamos ser sanados" en un proceso más largo y continuo para que la curación sea realmente efectiva. Considera que "no somos objetos mecánicos" y ha reconocido que ella también tiene "esperanzas, miedos e inseguridades".

Precisamente sobre su propia vulnerabilidad, la duquesa de Sussex se sinceró recientemente en un documental emitido en el canal británico ITV sobre la gira por el sur de África que realizó con su familia. Ante el periodista Tom Bradby admitió emocionada lo duro que le resultaba digerir toda la presión mediática, en especial tras el nacimiento de Archie. "Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", confesaba para después reconocer que no se encontraba del todo bien con esa situación.

Así encontró a los duques de Sussex el periodista que los entrevistó

Esta confesión ha desatado una oleada de solidaridad como la carta abierta que le dedicaron 72 parlamentarias británicas expresándole su apoyo. Por su parte, Harry, consciente de la situación por la que está pasando su esposa y después de una tensa relación con una parte de la prensa de su país que le llevó a acusar a varios medios de "acoso", acordó con ella tomarse un pequeño paréntesis de seis semanas en el que aprovecharán para viajar a Estados Unidos y pasar el día de Acción de Gracias con Doria Ragland, la madre de Meghan

El viaje de los duques de Sussex a Estados Unidos, ¿la antesala de una mudanza?

El drama de Meghan Markle