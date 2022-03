El viaje de los duques de Sussex a Estados Unidos, ¿un descanso o la antesala de una mudanza?

Hace pocas semanas los duques de Sussex ponían fin a su gira por el sur de África, un viaje muy intenso y siginificativo para ellos no solo porque era el primer viaje de esas características con su hijo Archie Harrison sino porque visitaron países y lugares llenos de recuerdos, en especial para el príncipe Harry, muy vinculado a esa tierra. Además, su periplo por África nos ha dejado también el lado más sincero de los duques en forma de documental, emitido por el canal ITV. En Harry and Meghan: An African Adventure, conocimos los difíciles momentos por los que ha atravesado Meghan Markle debido a la presión mediática y la preocupación de su esposo por ello. Todo ello, les ha llevado a tomar la decisión de hacer un paréntesis de seis semanas en su agenda que aprovecharán para viajar a California, donde vive la madre de la duquesa. Sin embargo, este viaje ha suscitado más de un interrogante, ¿están planeando fijar una segunda residencia en Estados Unidos?

Según la cadena CNN, la pareja podría barajar establecerse en el país natal de Meghan para pasar algunas temporadas allí, por lo que este viaje sería una especie de ensayo para una hipotética mudanza. Además, una fuente ha asegurado a The Sun que en Buckingham temen que este movimiento sea el primer paso para una salida definitiva de la Familia Real. No obstante, no hay ninguna confirmación oficial que desmienta que las intenciones de los duques de Sussex sean otras que las de pasar en california el día de Acción de Gracias y desconectar durante algunas semanas.

En más de una ocasión, el príncipe Harry ha expresado su deseo de establecerse fuera del Reino Unido. En su reciente visita a Ciudad del Cabo, aseguraba que era "un sitio increíble para vivir", sin que ello signifique renunciar a su 'campamento base' en Frogmore Cottage. A sus deseos cambiar de aires, se une la cada vez más tensa relación entre los duques de Sussex y determinados medios de comunicación británicos. "Creo que es una herida que supura. Ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo. Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", decía en referencia a la trágica muerte de su madre. El príncipe Harry hacía estas declaraciones después de acusar a determinados medios británicos y a la prensa de "acoso" y "propaganda implacable". Una preocupación que hizo pública en su web oficial y en la que confesó que su miedo más profundo era que su esposa fuera víctima de las "mismas fuerzas poderosas" a las que se enfrentó su madre.

Por su parte, Meghan reconocía en el documental sobre su viaje por África lo duro que le resultaba digerir toda la presión mediática, en especial tras el nacimiento de Archie. "Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", confesaba para después admitir que no se encontraba del todo bien con esa situación, lo que ha llevado a la pareja a anunciar que se tomarán un descanso que se espera que se prolongue hasta finales de noviembre.

