Olivia Colman cuenta lo que su marido robó del Palacio de Buckingham

¿Serías capaz de robar algún objeto del Palacio de Buckingham y después contarlo en una entrevista? La actriz Olivia Colman, la intérprete de la reina Isabel II en la serie de Netflix The Crown, ha hecho una confesión en el diario británico Sunday Times. La fechoría ocurrió mientras ella se encontraba junto a su marido, Ed Sinclair, y miembros de la Familia Real en un evento solidario en el palacio. El hecho de que Olivia hablase con el mismísimo príncipe Guillermo no disuadió al también actor de llevarse un recuerdo de aquel día, solo para fardar de que había estado en la residencia real. No contentos con realizar el hurto, Olivia Colman lo ha confesado con humor (y sin disculparse) en una entrevista. Dale al play y no te lo pierdas.