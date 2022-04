El emotivo encuentro y las palabras de apoyo de los Reyes de los Países Bajos a la madre de una niña secuestrada

La mañana de este martes los reyes Guillermo y Máxima han recibido en la plaza de Dam de Ámsterdam al presidente de la India, Ram Nath Kovind, quien está haciendo una visita de Estado de dos días por los Países Bajos acompañado de su esposa, la primera dama Savita Kovind, con motivo del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, no ha sido esta cita lo que ha marcado la jornada, sino que el momento más destacado ha sido el emotivo y espontáneo encuentro que han protagonizado el monarca y su esposa con Nadia Rashid, la madre de una niña llamada Insiya que fue secuestrada en 2016 y que ya escribió una carta a la Familia Real explicando su situación.

VER GALERÍA

-Ariadne Artiles muestra la realidad de su cuerpo un año después del nacimiento de sus gemelas

-Las imágenes de Will Smith que arrojan más luz sobre lo ocurrido en los Oscar

Resguardándose bajo sus paraguas de la lluvia con la que ha amanecido Ámsterdam, los Reyes han llegado a la céntrica plaza en la que había colocadas varias vallas para garantizar la seguridad. Detrás de una de ellas aguardaba Nadia con un gran cartel en el que se podía leer: "Su Majestad, Su Excelencia, devuélvanme a mi hija Insiya". Guillermo y Máxima de los Países Bajos, que tienen tres hijas, se han parado a hablar con ella y se han mostrado muy cariñosos y comprensivos. "Gracias por su carta. Como madre no puedo imaginar lo que estás pasando. Ciertamente lo tomamos en cuenta y seguiremos tomándolo", le ha dicho la Reina agarrándole de la mano e inclinándose hacia ella. Según recoge Libelle, el actual soberano, también cogiendo su mano en señal de apoyo, le ha dicho que "estamos haciendo lo que podemos” y "estás en nuestros corazones".

VER GALERÍA

La vida de Nadia Rashid cambió cuando su hija, que entonces tenía dos años, fue secuestrada en Ámsterdam a plena luz del día en casa de su abuela por petición de su padre e inmediatamente la trasladaron a la India. Tanto el progenitor como las personas que le ayudaron fueron condenados a prisión pero la niña sigue sin regresar a los Países Bajos. El Tribunal de la Haya dictaminó en 2018 que no pueden obligarle a devolver a la niña al país del que se la llevó, pero al año siguiente esa sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo sin que esto haya cambiado la situación porque ambos países no tienen un tratado de extradición. La pequeña Insiya sigue estando lejos de su madre, que no cesa en su empeño de conseguir reencontrarse.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

-Las imágenes del reencuentro de la reina Letizia y el príncipe Carlos en una cita cultural única

Hace solo una semana, al conocer el viaje del presidente del país asiático, pidió públicamente el apoyo de los Orange. "El presidente de la India realizará una visita de Estado a los Países Bajos el 5 de abril. Insiya ha estado detenida ilegalmente en India durante 5 años. Para llamar la atención sobre esto, le escribí una carta a la reina Máxima. Creo que su apoyo y su compromiso pueden traer a Insiya de regreso a los Países Bajos, a su hogar”, aseguraba. No es la primera vez que pide el apoyo de la Corona para acabar con la situación. En 2018 grabó un video para los Reyes con su testimonio y también envió una carta. En ese momento, a través del Gobierno, la reina Máxima le hizo saber que se solidarizaba con su caso. Además, cuando al año siguiente viajó a la India demostró estar personalmente implicada en la evolución de este secuestro que definió como "desgarrador".

Los Reyes como anfitriones

Tras este encuentro espontáneo de los Reyes con Nadia Rashid ha comenzado el acto oficial con el mandatario indio y la primera dama. En la plaza de Dam, el rey Guillermo y Ram Nath Kovind han pasado revista a la guardia de honor. Después el presidente y su esposa han hecho una ofrenda floral en el memorial que hay por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Además, se ha celebrado una recepción en el Palacio Real de Ámsterdam con autoridades holandesas e indias. El miércoles, segundo día de visita, habrá un almuerzo con el Gobierno y un espectáculo de danza a cargo de la Fundación Kalakshetra.

VER GALERÍA