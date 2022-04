Alexia de los Países Bajos ha asistido alguna vez a terapia al igual que su hermana Amalia

Uno de los temas tabú hasta hace poco tiempo ha sido el de los problemas de salud mental. Por suerte, cada vez se va dando más importancia a este tema, a que cuidar la mente es igual de importante, y debería ser igual de natural, que cuidar el cuerpo en un gimnasio. Son muchas las personalidades que hablan abiertamente de este problema y le da están dando la visilibilidad y la normalidad necesaria. Máxima de los Países Bajos, de 50 años, es una mujer muy implicada con esta causa, no en vano, este jueves, la Reina de los neerlandeses ha acudido a la inauguración de la fundación Mind Us, en Róterdam, una organización que ayuda a las personas de doce a 27 años a superar sus problemas de salud mental, de la que es presidenta honoraria, tal como han anunciado desde la Casa Real de los neerlandeses. La esposa del rey Guillermo ha participado además en una serie de actividades de la organización donde ha revelado algunos aspectos personales relacionados con este tema y sobre su hija Alexía, desconocidos hasta ahora.

- ¡Dos auténticos granjeros! Las sorprendentes imágenes del voluntariado de Máxima y Guillermo de los Países Bajos

VER GALERÍA

- ¡A coser se ha dicho! Máxima de los Países Bajos borda las cortinas del Palacio Huis ten Bosch

En el marco de la inauguración de la fundación, Máxima de los Países Bajos ha explicado que su hija Alexia, de 16 años, también utiliza apoyo terapéutico, un hecho que hasta ahora no se había hecho público: "Amalia ha hablado con la gente apropiada, como mi hija Alexia y como otros niños, no es un problema. Todos tenemos momentos en los que necesitamos buscar ayuda, por qué no", ha manifestado. Sí teniamos constancia de que la primogémita de los Reyes de los neerlandeses había recurrido a un profesional, en un libro biográfico que se publicó a finales de año, con motivo de su dieciocho cumpleaños, pero no que su hermana también lo había hecho.

VER GALERÍA

En el libro titulado Amalia, la Princesa de los Paises Bajos desveló aspectos desconocidos de su vida privada como que de niña acudió a un psicólogo infantil y, actualmente, a veces va a un terapeuta cuando se siente sobrepasada. "No creo que deba ser un asunto tabú y no hay ningún problema en reconocerlo en público. A veces todo se vuelve demasiado para mí: la escuela, los amigos… Si lo necesito concierto una cita, me desahogo, lo saco todo y ya estoy lista para todo el mes", explicó a la autora del libro, Claudia de Breij, con quien mantuvo diferentes conversaciones para el mismo tratando de darle visilidad a la salud mental.

La reina Máxima es muy popular entre los neerlandeses por su naturalidad y su apertura de mente. Cuando durante la inauguración de Mind Us se le ha preguntado si ella misma había buscado ayuda psicológica alguna vez, ha respodido, como de costumbre, de manera directa: "Absolutamente, lo he hecho. Cuando necesitas ayuda y puedes acceder a ello debes hacer todo lo que puedas".

VER GALERÍA

La mujer de Guillermo de los Países Bajos, durante el transcurso del acto ha pronunciado unas emotivas palabras y ha hablado de sus vivencias personales en este aspecto: "todos apoyamos este programa desde nuestra propia experiencia, como profesional, como experto, por experiencia propia, como director o desde otra implicación. Mi motivación para participar es muy personal. Tiene que ver con mi búsqueda tras la muerte de mi hermana Inés, hará cuatro años en junio”, ha declarado la Reina de los neerlandeses, sobre uno de los peores momentos de su vida.

VER GALERÍA

Máxima de los Pasies Bajos ha proseguido su intervención asegurando que "cuando ella murió, tenía treinta y tres años… entonces te inundan muchos sentimientos. Tristeza, pérdida, impotencia. Su muerte despertó muchos sentimientos. Y una y otra vez la pregunta: ¿podríamos haber hecho algo más?", ha explicado. "Pronto me di cuenta de que no estaba sola. Escuché a muchas personas que habían pasado por lo mismo con un familiar o un amigo. ¿Cómo puedes ayudar realmente a alguien con problemas mentales? Muchas personas luchan con eso cada día”, ha asegurado. Fue a partir de este momento cuando empezó a centrar parte de su trabajo en la salud mental y, gracias a diversas reuniones, conversaciones y lecturas, surgió la idea de esta iniciativa que ahora ha cobrado vida.

Durante esta tiempo, la reina Máxima comprendió que la mayor parte de los problemas psicológicos se producen a edades tempranas, antes de los veinticinco años y la importancia de actuar de manera urgente, una preocupación que comparte con la duquesa de Cambridge. "Cuanto antes se detecten las señales, mayores serán las posibilidades de que los jóvenes recuperen su resiliencia mental antes de que los problemas se vuelvan demasiado grandes", ha aseverado la Reina de los neerlandeses, que ha insistido en la importancia de trabajar para apoyar a las personas con problemas de salud mental.