Las confesiones más sinceras de Amalia de Holanda salen hoy a la venta en un libro biográfico

Amalia de los Países Bajos va a vivir este martes un día de lo más emocionante. La heredera al trono, que cumplirá 18 años, el 7 de diciembre, ha visto como su biografía sale a la luz. El libro Amalia, escrito por Claudia de Breij ya ha salido a la venta y está basado en encuentros y conversaciones de la escritora con la Princesa de Orange. Un trabajo en el que Amalia ha estado muy involucrada y al que ha aportado fotografías privadas de su archivo familiar. En la obra se habla de su futuro, de lo que le gusta hacer en su tiempo libre, sus estudios y su fe. Asegura que “estoy al servicio de mi país. Doy mi vida por Holanda”, según recoge la prensa holandesa. Es tradición que con motivo de la mayoría de edad de los herederos al trono se publiquen libros sobre su vida. Así lo hicieron su padre, el rey Guillermo, y su abuela, la reina Beatriz. Esta publicación es solo un avance del nuevo paso que la Princesa va a dar al llegar a la vida adulta. Un día después de su 18º cumpleaños será presentada al Consejo de Estado un nuevo papel que tendrá que desempeñar como heredera al trono de pleno derecho.

Hasta ahora la vida de Amalia de Holanda y de sus dos hermanas ha sido casi un misterio. Sus padres siempre han querido que su primogénita estuviera fuera del foco mediático para que tuviera una infancia y adolescencia lo más tranquilas posible. Sin embargo, con la mayoría de edad, su papel institucional va en aumento y la publicación de su biografía es una buena manera de que los holandeses la vayan conociendo. Ha sido durante el pasado verano cuando la escritora y l a Princesa estuvieron charlando, algunas de esas conversaciones tuvieron lugar en el Departamento Real de Caballerizas donde la Princesa habló de su pasión por los caballos. Pero también habla del rol al que está llamada en un futuro. “Si puedo prevenir una mala situación a través de la diplomacia, si he podido hacer que el mundo sea un poco mejor, entonces estaré feliz. Estoy al servicio de mi país. Doy mi vida por Holanda”, cuenta la Princesa en el libro según recoge el medio holandés Nu.

En la biografía, la Princesa de Orange reconoce que aún no está lista para tomar el relevo a su padre, pero que en el hipotético caso de que sucediera algo le pediría a su madre que se hiciera cargo de la Jefatura del Estado. Por eso le recomienda al Rey que siga cuidándose con una dieta adecuada y ejercicio. En Amalia también se trata la parte menos amable a la que tiene que hacer frente un heredero al trono, cómo es ser el centro de atención constantemente y cómo se protege de las críticas. También reconoce que a veces va a un terapeuta cuando siente que está sobrepasada.

En este libro en el que Amalia habla de todo sin tapujos también se moja sobre su futura pareja. En los Países Bajos, los miembros de la Familia Real tienen que pedir permiso al Parlamento para poder casarse con la persona elegida. Además, recientemente el primer ministro, Mark Rutte, afirmó que podrá ser Reina aunque se case con una mujer. "Si el hombre que me apoya, a quien amo, con quien quiero pasar mi vida no recibe la aprobación del Parlamento, entonces tendremos que ver qué hago. No puedo elegir a expensas de mí misma", ha dicho. Sobre el amor, la autora ha explicado, según recoge NRC Handelsblad, que la Princesa se define como romántica y que le gustan los chicos galantes.

Este libro biográfico sigue la tradición de otros libros publicados con anterioridad sobre los futuros herederos al trono holandés con motivo de su llegada a la edad adulta. En 1985 Renate Rubinstein publicó el libro Alexander, sobre el actual soberano holandés y antes, en 1955, Hella Haasse hizo lo propio con Retrato de la princesa Beatriz, sobre la vida de la anterior monarca y abuela de Amalia. Este volumen es solo un aperitivo del gran paso que va a dar la princesa de Orange el 8 de diciembre. Ese día, acompañada por sus padres, los reyes Guillermo y Máxima, será presentada en el Consejo de Estado, donde pronunciará un breve discurso. Este es un órgano asesor independiente del Gobierno y el Parlamento en materia de legislación y gobernanza y es el tribunal administrativo general más alto de los Países Bajos. De esta manera empezará a ir adquiriendo el conocimiento necesario sobre legislación y derecho constitucional, muy necesarios para sus labores como futura jefa de Estado.