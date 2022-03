Máxima de Holanda estrena el sari en su viaje a la India

Semana intensa para las royals europeas. Mientras que doña Letizia vive unos días de lo más especiales con motivo de los Premios Princesa de Asturias y Kate Middleton está inmersa en un Viaje de Estado por Pakistán, Máxima de Holanda acompaña a su marido en un agitado tour por la India. El viaje de los reyes holandeses está dejando grandes momentazos, también a nivel de moda, y es que Máxima nunca defrauda. La soberana está protagonizando estos días un intenso maratón de estilo, en el que ha encontrado un punto intermedio entre su característico atrevimiento y el exotismo propio del país anfitrión. En su última noche, por fin, ha estrenado el look que faltaba en su maleta: un tradicional sari.

VER GALERÍA

Este traje, originario de del subcontinente indio, está conformado por una larga pieza de seda ligera que se enrolla alrededor del cuerpo y deja un hombro al aire. En concreto, la Reina de los Países Bajos ha elegido uno confeccionado en un tejido de pequeño estampado verde y blanco adornado con cenefas geométricas que acompañó de complementos a tono. No es la primera vez que luce este traje, puesto que ya lo hizo en 2008 durante un festival en homenaje a la India que tuvo lugar en Ámsterdam, pero sí la primera que lo hace en este viaje, y la expectación era altísima. A pesar de que en los últimos días ha hecho varios guiños a la estética del país, y su look de gala guardaba cierta similitud con esta indumentaria, fue durante la cena a la que acudió el matrimonio ayer cuando por fin lució un nuevo sari. Máxima demuestra continuamente que no hay prenda o tendencia que se le resista, por lo que estábamos deseando ver esta elección.



- Lee también: Máxima de Holanda en estado puro: los significativos looks en su viaje a la India

VER GALERÍA

Completó con unas sandalias metalizadas de taconazo con plataforma, bolso de mano rígido en tono musgo y joyas de alto impacto. Recuperó del joyero de la Casa Real Holandesa un fabuloso conjunto de esmeraldas que data de 1896 y fue creado para la reina Guillermina, compuesto por pendientes colgantes con diamantes engarzados en talla lágrima y collar a juego que combina estas dos piedras preciosas.

VER GALERÍA

En contraste con estas llamativas piezas, optó por un look de belleza muy natural y rejuvenecedor, dejando su melena lisa peinada con raya al medio sin mucho artificio y decantándose por un favorecedor maquillaje compuesto por un ahumado de ojos ligero y labios rosados de acabado glossy.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!