Es la hija del príncipe Constantino La condesa Eloísa de Orange-Nassau da un nuevo paso como influencer y publica su primer libro En verano de 2020 hizo pública su cuenta y los seguidores no paraban de crecer

Es hija de Constantino y Laurentien de los Países Bajos, pero ya está haciéndose su propio hueco en el mundo. Hablamos de la condesa Eloísa de Orange-Nassau, que acaba de cumplir 19 años y tiene un prometedor futuro labrado por ella misma. El pasado verano abrió una puerta a su vida y más de 200.000 personas decidieron entrar para quedarse, siguiendo cada uno de sus movimientos, su empresa de ropa de segunda mano y su día a día como parte de la Familia Real holandesa. Ahora ha dado un nuevo paso al publicar su primer libro en el que desvela algunas de las anécdotas sobre su vida personal.

El libro se llama Learning by doing (Aprendiendo al hacerlo) y tal y como cuenta en la descripción se trata de una guía de estilo de vida en la que se detalla todo aquello a lo que Eloísa se ha enfrentado, así como las preguntas que le hacen sus seguidores. "Cómo me cuido y cómo manejo la negatividad en internet", según dice ella misma, también forma parte de esta publicación, que tiene un precio de 20 euros. Además, incluye recuerdos y anécdotas sobre la comida de su infancia, o recetas fáciles que cualquiera puede hacer. Una de esas historias familiares es la que hay detrás de la joya que le regaló su tío Friso, fallecido en 2013 después de estar en coma durante 18 meses por un alud mientras esquiaba. Según recuerda la hija de Constantino de los Países Bajos, el príncipe le dio un collar de perlas por su bautismo y aún lo usa todos los días. "Así tengo la sensación de que siempre le llevo conmigo", cuenta.

La presentación de la obra ha sido en Ámsterdam este jueves, cuando salía a la venta el libro, y ha tenido lugar en el interior de un food truck, lo que ha permitido a Eloísa encontrarse con sus seguidores con una distancia prudencial y poder pasearse por la ciudad sobre ruedas. En las diferentes localizaciones en las que se ha parado a encontrarse con los compradores de Learning by doing se ha fotografiado con más de uno y ha querido compartir las imágenes de su jornada. Visiblemente emocionada ha respondido también a las preguntas de la prensa, que se ha interesado por su experiencia y por alguna de las anécdotas.

En su debut televisivo a los 18 años, cuando abrió al público sus redes sociales, Eloísa afirmó que era "una chica normal con título". "Soy la única que tiene una cuenta abierta de la familia y creo que a mucha gente le gusta ver que somos personas normales", comentaba, asegurando que quería irradiar energía positiva, pasárselo bien y demostrar que se puede ser auténtico.

Desde que Guillermo de Holanda llegara al trono en 2013, la condesa Eloísa, igual que sus dos hermanos, los condes Claus y Leonora, pertenecen a la Familia Real y conservan su posición en la línea de sucesión, pero no son miembros de la Casa Real. Un movimiento similar al que se ha producido en muchas casas reales europeas, con el fin de delimitar el número de miembros con tareas oficiales, algo que también les permite más libertad a aquellos que quedan fuera.