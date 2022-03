La condesa Eloísa, sobrina de los Reyes de Holanda, continúa imparable con su faceta de 'influencer'

Tiene 18 años, es la nieta mayor de la princesa Beatriz de Holanda, y una fulgurante carrera como influencer. La condesa Eloísa, hija de los príncipes Constantino y Laurentien, afianza su papel como prescriptora de tendencias y ya ha rebasado la cifra de 200.000 seguidores. Aunque los focos de la prensa suelen estar dirigidos a sus primas, las princesa Amalia, Alexia y Ariane, hijas de los reyes Guillermo y Máxima, lo cierto es que ella se ha sabido hacer un hueco en internet, donde todavía no se cree el éxito que está cosechando. Sus poses y, sobre todo, su naturalidad, a pesar de su linaje, parecen que han conquistado a su legión de fans que no deja de crecer en un tiempo récord.

El pasado verano el mundo puso los ojos en esta adolescente de pelo largo y sonrisa radiante cuando participó en un programa para hablar de su reciente éxito en las redes sociales y de su entonces incipiente carrera como influencer. “Solo soy una chica normal con un título”, dijo Algo que parece que mantiene pues como ella misma ha confesado al ver que sus seguidores no paraban de crecer “nunca pensé que cuando abrí esta cuenta la gente la encontraría interesante y la seguiría”. Quizá la cercanía con la que se muestra, los planes con sus amigas, sus vacaciones, fotos en familia, con su madre y sus selfies, como se haría cualquier chica de su edad son los que han enamorado a su comunidad en pocos meses. “Soy la única que tengo una cuenta abierta de la familia y creo que a mucha gente le gusta ver que somos personas normales. No voy a comportarme de una manera diferente por pertenecer a una familia especial”, dijo entonces.

A primeros de mayo a penas tenía 6.000 seguidores y dos meses después casi había duplicado esa cifra. A pesar de su juventud sabe perfectamente las cautelas que debe guardar en las redes sociales y sabe muy bien qué contenidos subir y cuáles no. “No tengo reglas. Solo se por mí misma lo que debo y no debo publicar. Por ejemplo, si quiero publicar una foto en bikini, no la publicaré en mi cuenta abierta”.

La condesa Eloísa, al igual que sus hermanos, los condes Claus y Leonora, pertenece a la Familia Real y se encuentra en la línea de sucesión al trono, pero no es miembro de la Casa Real, con lo que no está sujeta a las tareas oficiales que sí tendrán cada vez más sus primas, las princesas, lo que le da más libertad para poder perfilar su propio futuro. Eloísa de Orange- Nassau nació el 8 de junio de 2002 en el hospital de Bronovo de La Haya. Fue bautizada el 15 de diciembre de 2002 en la capilla del Palacio de Het Loo en Alpeldoorn y sus padrinos son el príncipe Haakon de Norega, la princesa Maria Carolina de Borbón- Parma, Sohpine de Kite y su tío, el difunto príncipe Friso, hermano del rey Guillermo.

