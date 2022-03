Debuta en televisión y se cotiza como 'influencer', ¿quién da un paso al frente en la Familia Real holandesa?

Su nacimiento levantó una enorme expectación ya que era la primera nieta de la entonces Reina de Holanda, sin embargo, en cuanto la Familia Real comenzó a llenarse de niños, la condesa Eloísa ocupó una posición discreta y creció viendo como todos los focos se dirigían a las princesas Amalia, Alexia y Ariane. Ahora, con los 18 años recién cumplidos, la hija mayor de los príncipes Constantino y Laurentien da un paso al frente.

Fue el pasado ocho de junio cuando la sobrina de los Reyes de Holanda llegó a la mayoría de edad y su primera aparición pública no se ha hecho esperar. Eloísa de Orange-Nassau, ahijada de bautizo del príncipe heredero Haakon de Noruega, ha participado en el programa Youth News para hablar de su reciente éxito en las redes sociales y de una incipiente carrera como influencer.

“Sólo soy una chica normal con un título”, explica Eloísa. “Creo que es bueno porque soy la única que tiene una cuenta abierta de la familia y creo que a mucha gente le gusta ver que somos personas normales. No voy a comportarme de una manera diferente por pertenecer a una familia especial. Quiero irradiar un poco de energía positiva, solo divertirme y demostrar que puedes ser tú mismo”, añade. Estas declaraciones llegan precisamente tras la polémica presencia de la princesa Alexia en las redes sociales, algo que no las hijas de los Reyes no tienen permitido.

“No tengo reglas. Solo sé por mí mismo lo que no debería y no debería publicar. Por ejemplo, si quiero publicar una foto en bikini, no la publicaré en mi cuenta abierta”, cuenta Eloísa en la entrevista. En este sentido, hay que recordar, que desde que la entronización de Guillermo de Holanda, la condesa Eloísa, igual que sus dos hermanos, los condes Claus y Leonora, pertenecen a la Familia Real y conservan su posición en la línea de sucesión, pero no son miembros de la Casa Real. Un movimiento similar al que se ha producido en muchas casas reales europeas, la última la sueca, con el fin de delimitar el número de miembros con tareas oficiales, algo que también les permite más libertad a aquellos que quedan fuera.

En la entrevista la condesa Eloísa, que se graduó en la escuela secundaria este año y tiene intención de estudiar en Ámsterdam, prepara un smoothie bowl y muestra como saca la foto y la edita para sus redes sociales, un perfil que después de esta entrevista acumula ya casi 50.000 seguidores. Solo hace unas horas la nieta de la princesa Beatriz celebraba la llegada a los treinta mil y ahora vuelve a estar de enhorabuena, ya que ha triplicado sus seguidores en menos de un mes. Un éxito que comenzó cuando se corrió la voz de que un miembro de la Familia Real vendía su ropa por internet y así es, la Condesa va avisando a sus seguidores cada vez que hace limpieza en su armario. Una costumbre bastante ecologista.

