Las reinas Letizia y Máxima disfrutan de un coloquio con la película 'CampeoneX' como protagonista

Después de la cena de gala en donde debutó la princesa Amalia, heredera al trono de los Países Bajos e hija mayor de los reyes Guillermo y Máxima, el viaje de Estado de los reyes Felipe y Letizia por tierras neerlandesas ha llegado este jueves a su última e intensa jornada. Los monarcas tienen varios actos en conjunto, mientras las Reinas han participado en actividades en paralelo. No será hasta la tarde cuando los dos matrimonios vuelvan a reencontrarse en una recepción a la que también se sumará la princesa de Orange.

Loading the player...

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Las instalaciones de LAB6, centro de Ámsterdam dedicado a la salud mental de los jóvenes en el que se organizan planes deportivos y culturales, ha sido el escenario del acto conjunto de doña Letizia y Máxima. Han llegado al edificio de lo más sonrientes y saludando a la prensa y a los curiosos que las esperaban a las puertas de esta institución, donde han posado juntas. La esposa de Felipe VI se ha decantado por un vestido en color coral con mangas murciélago y un abrigo rosa chicle, uno de sus favoritos, a juego con sus zapatos y bolso. Por su parte, la reina Máxima se ha elegido un abrigo en rosa empolvado ajustado a la cintura con un gran cinturón y tocado a juego en forma de gran diadema.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Como detalle, la reina Máxima ha llevado sobre su solapa la insignia de la gran cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III que le fue concedida a finales de marzo a través de un Real Decreto. Por su parte, el rey Felipe distinguió al rey neerlandés con el collar de caballero de esta orden, el mismo grado que se concedió a Leonor el pasado octubre cuando cumplió la mayoría de edad. Además, la princesa Amalia lució este miércoles por la noche la banda de la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las zapatos elegidos por la reina Letizia

Inevitablemente, en esta aparición de la reina Letizia una de las dudas que se planteaban sobre su estilismo era el tipo de calzado por el que iba a apostar después de que en el besamanos de la cena de gala protagonizara una imágen insólita al saludar a los invitados desde una silla a causa de la lesión que tiene en el pie izquierdo. En esta ocasión, ha optado por un zapato destalonado en rosa de tacón fino, tipo kitten heels, de no demasiada altura. En el año 2022 se conocieron los detalles de la dolencia de doña Letizia, el neuroma Morton, que está ligada al uso excesivo de un calzado de punta estrecha y tacón elevado que provoca un dolor muy molesto.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Doña Letizia y Máxima de Países Bajos han recorrido las instalaciones de la organización LAB6, un lugar de encuentro donde se organizan actividades relacionadas con el deporte hasta la cultura para chicos y adolescentes entre 12 y 23 años en Ámsterdam. Las Reinas han ocupado sus asientos dentro de la sala y ha sido entonces cuando la reina Letizia se ha quitado su abrigo y se ha podido contemplar su vestido al detalle. Allí han podido conversar y conocer a otras organizaciones sobre la importancia de crear puntos accesibles sin cita previa que velen por la salud mental de los más jóvenes. Al no tener la necesidad de concertar una consulta, los usuarios se sienten más libres y saben a dónde recurrir cuando sienten que las cosas no van del todo bien. Tras las charlas, la reina Letizia y la reina Máxima han realizado un recorrido por la entidad donde han conocido más sobre las iniciativas que se realizan. Cabe señalar que Máxima de Países Bajos es presidenta de honor de la Fundación MIND Us, comprometida con la salud mental de los niños. Por su parte, la reina Letizia fue nombrada en abril de 2022 Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de Unicef.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Los reyes Felipe y Letizia, recibidos por Guillermo y Máxima de Países Bajos en Ámsterdam con una bienvenida oficial

- El rey Felipe y Guillermo de Países Bajos saltan al terreno de juego y dan unos toques al balón en la Fundación Cruyff

- Los Reyes, despedidos con honores en el aeropuerto de Barajas en el incio de su viaje de Estado a Países Bajos

Después, doña Letizia y la reina Máxima han acudido al Festival de Cine Español de Ámsterdam en el Teatro Real Tuschinski. Este certamen tiene como objetivo fortalecer el conocimiento cultural mutuo en los Países Bajos a través del cine hecho en nuestro país y en Iberoamérica. Allí han participado en un coloquio sobre la película Campeonex, dirigida por Javier Fesser, junto a 500 estudiantes. Se da la circunstancia de que el hermano de este cineasta, Guillermo, y Juan Luis Cano, integrantes del mítico dúo cómico Gomaespuma tuvieron el pasado diciembre un divertido encuentro con la reina Letizia para promocionar un especial, con fines benéficos, sobre el mítico programa de radio de las tardes de los años 80. En el vídeo, la Reina se mostró de lo más natural y cercana a la vez y declaró que sentía una gran admiración por ambos, que era fiel oyente de su espacio cuando era pequeña y que lo hacía a escondidas.

VER GALERÍA

La pasión de la reina Letizia por el cine es de sobra conocida. En sus planes, tanto oficiales como privados, el séptimo arte siempre tiene cabida para dar su apoyo institucional y también personal. El pasado febrero acudió a la sede de la Academia de Cine en Madrid, donde por sorpresa se presentó en una charla que mantuvo Martin Scorsese, al que admira profundamente, con el director español Rodrigo Cortés, amigo de la Reina. Un mes antes, los Reyes aprovecharon el fin de semana para ir hasta las Salas Renoir Princesa para ver uno de los últimos estrenos.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- La majestuosidad de la princesa Amalia en su debut en una cena de Estado junto a los reyes Felipe y Letizia

- Lo que sabemos de la vida de la princesa Amalia en Madrid

Paralelamente a esta agenda que han llevado a cabo doña Letizia y Máxima de Países Bajos, los reyes Felipe y Guillermo han participado en un foro empresarial centrado en empresas de ambos países del sector de la ciberseguridad y fintech. Después, nuestro jefe de Estado ha visitado los Estados Generales en La Haya y se ha reunido con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. Ambos soberanos han tenido un almuerzo gubernamental donde se han tratado asuntos sobre la relación bilateral hispano-holandesa y la cooperación europea en el ámbito de la energía y el clima. De ahí se han ido a una reunión con el Instituto Holandés de Relaciones Internacionales Clingendael y el Real Instituto Elcano para después conocer el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial en Noordwijk, el corazón tecnológico de la Agencia Espacial Europea, de la que Holanda y España son cofundadores.

A las 19:00 horas, los reyes Felipe y Letizia ofrecen a sus anfitriones una recepción en el Museo STRAAT de Amsterdam donde se inaugura una exposición de diez muralistas españoles y holandeses. La princesa Amalia también estará presente en esta recepción, tras la cual el viaje de Estado tocará a su fin.