Todo sobre Elisa Hipólito, la nueva entrenadora de 'Campeonex' que es hija de dos conocidos actores y debutó con 10 años

Solo una semana después de llegar a los cines, Campeonex está siendo un auténtico éxito. La segunda parte de Campeones, película que se llevó tres premios Goya y fue elegida para representar a España en los Oscar, ha conquistado al público con nuevos personajes como la entrenadora Cecilia, a la que da vida Elisa Hipólito. Con 21 años, cuenta con un importante currículum a sus espaldas y lleva el talento en el ADN al ser hija de Mapi Sagaseta y Carlos Hipólito, protagonista de Vis a vis y narrador de Cuéntame cómo pasó. Ponerse a las órdenes de Javier Fesser promete ser un punto de inflexión en la trayectoria de la joven, de la que te contamos todos los detalles a continuación.

-Inclusión, diversidad y visibilidad': Jesús Vidal, de 'Campeones', emociona a todos con su discurso

En CampeoneX, la intérprete coge el relevo de Javier Gutiérrez e interpreta a la nueva entrenadora del grupo de baloncesto Los amigos. Un papel que, según el director, estaba hecho para ella. "Era el personaje que yo llevaba años soñando y escribiendo. No es que todo lo que imaginé estuviese en Elisa, es que ella es mucho mejor. Me di cuenta que con ella el personaje iba a tener muchos más matices y mucho más recorrido", explicaba Fesser en RTVE. Lo que no imaginaba la intérprete es que aquel casting cambiaría para siempre su vida profesional, supondría su salto a la gran pantalla y consolidaría (aún más) su meteórica trayectoria.

Elisa nació el 11 de abril de 2011, siendo la única hija de Mapi Sagaseta y Carlos Hipólito. Siempre creció rodeada de interpretación y para ella era una rutina cotidiana acompañar a sus padres en los ensayos y rodajes. Pero una de esas jornadas, observando todo sentada sobre una caja de cartón, tuvo claro que ella también quería ser artista. Poco tardó en hacer su deseo realidad ya que tenía solo diez años cuando se subió a las tablas del Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid como parte del reparto de Sonrisas y lágrimas.

Después de doce meses interpretando a Marta, una de las hijas del Capitán Von Trapp del citado espectáculo basado en la película homónima que ganó cinco Oscar, decidió ser una artista 360 y mejorar sus competencias. Para ello, mientras asistía al colegio Zola (un centro bilingüe en alemán e inglés) estudió danza clásica, danza española y danza contemporánea además de piano y canto.

En 2017 llegó otra gran oportunidad: el musical Billy Elliot, donde estuvo tres años y compartió reparto con su padre. Su papel le ha valido una nominación a mejor actriz de reparto en los premios Unión de actores 2022. Antes de subirse el telón del Teatro Nuevo Alcalá de Madrid por primera vez, el elenco recibió lecciones de jazz, claqué, danza clásica y canto. Mientras hacía estas funciones fue seleccionada para ser Marty en Grease, que se estrenó en 2021 y en la que le enseñaron también jazz y acrobacia. Este proyecto le hizo especial ilusión porque es la "película de mi infancia", según explicaba ante los micrófonos de ¡HOLA!

El valioso consejo de sus padres

En televisión y cine ha participado en la serie Vota Juan, en el cortometraje Cardelinas (por el que ha ganado un premio en el Festival de cine de Fuentes de Ebro) y en el videoclip de Volcánica, tema de Pepa Lucas. Todos estos desafíos a los que se ha enfrentado le han hecho "tener más claro que quiero dedicarme a esto y que es lo mío, mi vocación". Y aunque en cada proyecto ha contado con el completo apoyo de sus padres, asegura que cuando han ido a verla como espectadores a las funciones se ha puesto muy nerviosa. Carlos y Mapi están muy orgullosos de ella pero a la vez son muy sinceros y si algo de su actuación no les gusta se lo dicen. Son ellos, eso sí, quienes le han dado el mejor consejo: "que sea generosa con los compañeros y conmigo misma porque las personas que llegan lejos son las buenas personas".