El plan privado de los reyes Felipe y Letizia en Madrid

Es uno de los mejores momentos del año para ir al cine. Con los premios Goya y Oscar a la vuelta de la esquina, ningún aficionado al séptimo arte quiere perderse las películas que compiten por las ansiadas estatuillas. Entre ellos, el rey Felipe VI y la reina Letizia, declarados cinéfilos que han aprovechado el fin de semana para disfrutar de uno de los últimos estrenos de la gran pantalla.

La cita del monarca y su esposa ha tenido lugar en las Salas Renoir Princesa de Madrid, situadas en el número tres de la céntrica calle Princesa de la capital de España. Entre los títulos disponibles en su cartelera destacan Anatomía de una caída, El correo, Barbie, La sociedad de la nieve, La zona de interés, Los tres mosqueteros, Perfect Days, Pobres criaturas y Oppenheimer. Además, tienen un amplío horario de apertura, desde las cuatro de la tarde hasta las once menos veinte de la noche cuando comienza la última proyección.

En esta ocasión, no sabemos por qué película han optado los Reyes, posiblemente el filme protagonizado por Margot Robbie no porque ya lo vieron el pasado verano durante sus vacaciones en Palma de Mallorca junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y doña Sofía. Lo que sí se puede comprobar en las imágenes es cómo adquirieron sus entradas en taquilla y algunos refrescos antes de ocupar sus butacas en la sala asignada. Su aparición dejó muy sorprendidos a los empleados y al resto de espectadores que no esperaban encontrarlos allí.

Una velada en la que se decantaron por estilismos cómodos y con un toque de ‘sport’. El rey Felipe lució unos pantalones vaqueros y un jersey de punto azul marino prescindiendo del abrigo por las cálidas e inusuales temperaturas que se han registrado en los últimos días en Madrid. Doña Letizia, por su parte, apostó por una gabardina roja, uno de sus colores favoritos, pantalones pitillos negros, botas altas y un bolso en bandolera.

Ir al cine es uno de los planes privados favoritos del matrimonio real que siempre apoya a la cultura cuando más lo necesita, como en la reapertura de los cines en 2020 tras los meses de cuarentena obligatoria para prevenir el contagio de la Covid-19. Además, también se conoce algunos de sus gustos en esta materia, mientras que el Jefe de Estado se declina por la acción, afición que ha heredado la infanta Sofía que es fan de la saga Star Wars y Dune; la reina Letizia tiene en su lista de directores favoritos a Martin Scorsese y Rodrigo Cortés.

Quién también ha disfrutado de un fin de semana diferente ha sido la princesa Leonor que se encuentra participando en el XXIV Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales, popularmente conocido como Interacademias, que se celebra cada dos años en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). La heredera al trono, muy integrada con sus compañeras, compite en el torneo de esgrima y voleibol, disciplina deportiva que práctica desde que era una niña.

