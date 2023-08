La reina Letizia luce un sedoso look mediterráneo en Mallorca con guiños a doña Sofía A diferencia de sus hijas, la mujer de Felipe VI no se ha vestido de rosa para ver la película 'Barbie' este jueves

Los Reyes, sus hijas y doña Sofía han vuelto a generar titulares con una salida sorpresa en familia por Palma de Mallorca, aunque esta vez no se ha tratado de un acto oficial ni de una cena en uno de sus restaurantes favoritos de la localidad balear sino de una visita al cine para ver la nueva película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie. Leonor y Sofía se han mostrado las más emocionadas por este plan, pues incluso han coordinado sus looks de color rosa para la ocasión, mientras que la reina Letizia ha escogido un conjunto clásico de sedosas prendas made in Spain que contiene múltiples guiños a su suegra.

La reina Letizia y su sedoso look clásico en Mallorca

La madre de Leonor y Sofía no ha querido restar protagonismo a sus hijas en esta cita cinéfila, así que se ha distanciado de la estética Barbiecore que siguen los fanáticos acérrimos de la conocida muñeca, que consiste en vestir casi al completo de rosa o incorporar detalles de esta femenina tonalidad a tus looks. En cambio, la Reina ha decidido reciclar una camisa de seda blanca, de TCN Barcelona, la misma que llevó en su última visita a una Granja Escuela de Mallorca, y la ha conjuntado con unos nuevos pantalones satinados de color azul claro, cuya procedencia aún se desconoce.

Nuevas abarcas menorquinas

El estilismo de la reina Letizia, al completo bañado en ese suave acabado satinado que tanto nos gusta para las noches de verano, se complementa con un calzado plano oriundo de las Baleares que también supone un estreno para la mujer de Felipe VI: unas abarcas en ante de color marrón, bautizadas como Formentera, de la firma Ria Menorca (61,95 euros), que están diseñadas con dos tubulares cruzados. Su suegra, doña Sofía, se ha decantado de un mismo modo por este tipo de calzado mediterráneo de suela plana.

En cuanto al resto de accesorios, doña Letizia ha mantenido su tradición de inclinarse por productos hechos en España durante sus vacaciones en la isla. Ha sumado al look un bolso de hombro fruncido de piel lisa en color blanco, de Ansa Per Ansa Menorca ( 179 161,10 euros), que está disponible a su vez en las tonalidades de negro y beige.

El minimalismo del estilismo se pone en valor cuando nos fijamos en la elección de joyas, casi imperceptibles en las instantáneas capturadas a la salida del cine Ciutat. Vemos que, como pendientes, la Reina ha seleccionado sus discretos aros dorados, y que tampoco ha faltado su anillo grabado en oro amarillo, de Coreterno.

La Reina le presta un capazo artesanal a su suegra

Otra prueba de la complicidad entre la reina Letizia y doña Sofía se encuentra más allá de su visible armonía cromática. Hemos podido comprobar que la madre de Felipe VI lleva sobre su hombro el mismo bolso que hace días lució su nuera para visitar los Jardines de Alfàbia, en la Serra de Tramuntana. Es un capazo pequeño de rejilla trenzada realizada a mano con fibras naturales de yute y asa de piel marrón, de Audali Mallorca (34,95 euros). Con fin de preservar la gama de colores de su look, doña Sofía ha guardado todas sus pertenencias en un saco interior de tonos agua, similares a los de su vestido estampado.