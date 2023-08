Del detalle con el que Leonor adornó su pelo a la broma de la Reina en su paseo por los Jardines de Alfàbia

Loading the player...

El paseo de los Reyes y sus hijas por los Jardines de Alfàbia, situado en Bunyola, en la Serra de Tramuntana, nos dejó numerosas imágenes para el recuerdo, como las miradas de orgullo de don Felipe y doña Letizia a la princesa Leonor y la infanta Sofía o los gestos de complicidad entre las adolescentes, a las que vimos caminando de la mano en algunos tramos del recorrido. La prensa también captó el momento en el que la heredera sorprendía a su familia con un gesto de coquetería propio de su edad. Leonor, que el próximo 31 de octubre cumplirá 18 años, adornó su larga melena rubia con una pequeña flor blanca, un detalle que le dio un toque muy dulce a su look.

La visita de la Familia Real por este rincón de Mallorca comenzó alrededor de las 20:00 horas, cuando el calor comenzó a dar una tregua. La princesa de Asturias apareció entonces sin ningún adorno en el pelo y con un maquillaje muy natural, tan solo llevaba máscara de pestañas y brillo de labios.

Después, se puso la flor en su melena ondulada y continuó recorriendo este conjunto de casa señorial, jardín y huerto, que está protegido como Patrimonio Inmaterial de la Unesco desde 2011. Leonor escuchó las explicaciones de Cristina Zaforteza, propietaria del lugar, y se mostró muy atenta a los comentarios de sus padres.

Al dulce detalle de la princesa de Asturias se sumó después la broma de la Reina. Antes de marcharse, se pararon a conversar con la prensa. Una periodista le dijo a don Felipe que este verano se cumplían 50 años de la primera estancia de la Familia Real en Marivent y que si podía decirle qué recordaba de aquel momento. Letizia, rápidamente, respondió en tono de humor que sus hijas y ella no recordaban nada, un comentario que provocó las risas de todos los presentes. "Nosotras no nos acordamos", bromeó, y Leonor, siguiendo el juego, añadió: "No, no".

Los próximos pasos de Leonor

La princesa de Asturias ha regresado un verano más a Mallorca tras vivir una de las experiencias más importantes de su vida: su estancia de dos años en el UWC Atlantic College de Gales, donde ha estudiado bachillerato. En el internado ha convivido con alumnos de diferentes nacionalidades, orígenes y confesiones, ha cursado asignaturas de ciencias y letras, y ha realizado actividades que otorgaban una gran importancia a la creatividad, el deporte y el servicio social.

Gracias a su paso por este centro, hemos podido conocerla más de cerca. Según dijo su tutora en la graduación, Leonor es una joven con grandes inquietudes y una enorme simpatía. "Tu amor por las conversaciones profundas no tiene límites. Tu decidida pasión por aprender, comprender a los demás y explorar diversas perspectivas verdaderamente ha enriquecido tu experiencia aquí. Echaremos de menos tu sentido del humor", reconoció su profesora.

El próximo 17 de agosto la heredera ingresará en la Academia General Militar de Zaragoza para empezar su formación castrense por los tres Ejércitos que durará tres años. De esta forma, continuará preparándose para un destino que como Heredera de la Corona española ya está escrito.