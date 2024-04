El reencuentro sorpresa de la reina Letizia con Martin Scorsese en Madrid

El séptimo arte es una de sus grandes pasiones y lo ha demostrado una vez más. Este viernes, con su agenda oficial libre de compromisos, doña Letizia ha acudido por sorpresa a la sede de la Academia de Cine, ubicada en la calle Zurbano 3 de Madrid, en pleno barrio de Chamberí. En plena cuenta atrás para la celebración de la 38ª edición de los premios Goya, ha asistido a la charla que Martin Scorsese, al que admira profundamente, ha mantenido en las citadas instalaciones con el director español Rodrigo Cortés, amigo de la Reina.

Con un traje blanco combinado con abrigo rosa y jersey del mismo tono, doña Letizia ha asegurado al salir de la Academia que el encuentro le ha parecido "impresionante" y ha recalcado su firme apoyo al cine. La charla era exclusiva para miembros de la Academia, no estaba abierta al público como otras actividades, y ha comenzado con una gran ovación a Scorese y el público puesto en pie para recibirle. La Reina le ha escuchado con atención sentada en primera fila del patio de butacas, al lado del director de la citada organización, Fernando Méndez-Leite, quien la ha recibido en la puerta.

Durante la charla, el ganador de un Oscar y nominado en la próxima edición de los premios por Los asesinos de la luna ha asegurado que a sus 81 años no piensa en retirarse, quiere seguir haciendo lo que más le gusta. "Todavía me gustaría hacer unas cuantas películas más. No sé de memoria el número de películas que he hecho; prefiero mirar adelante", ha asegurado, resaltando todas las posibilidades técnicas que están ahora a disposición de los cineastas para lograr resultados impresionantes en la gran pantalla.

El primer encuentro de la Reina y Scorsese

La esposa del jefe del Estado y el laureado cineasta se conocieron en 2018, cuando el director de Taxi Driver, Malas calles, Uno de los nuestros y El lobo de Wall Street recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes en el Teatro Campoamor de Oviedo, ciudad natal de doña Letizia. Antes de recibir el galardón, el director fue homenajeado con una serie de actividades. Una de ellas fue una exposición que recreaba los escenarios de algunas de sus películas más emblemáticas en la Antigua Fábrica de Armas de la Vega, donde se celebró también un coloquio. En estas dos citas, a las que Scorsese acudió con su esposa, la productora Helen Morris, estuvo presente la Reina.

Precisamente esa charla tuvo también como participante a Rodrígo Cortés, con el que doña Letizia tiene una amistad desde hace años. Dos meses antes del citado acto, acompañada por el rey Felipe, la princesa Leonor y la infanta Sofía fue a una sala de Palma a ver Blackwood, película de suspense y fantasía protagonizada por Uma Thurman y dirigida por el citado cineasta español. Anteriormente la Reina ya había visitado el set de rodaje del film en el Parc Audiovisual de Cataluña ubicado en Terrassa (Barcelona). También en 2015 coincidieron doña Letizia y Cortés porque este último moderó un encuentro con Francis Ford Coppola enmarcado en los Premios Princesa de Asturias, galardón que dieron al director en la categoría de Artes.

Ahora Rodrigo Cortés se une profesionalmente a Scorsese ya que el director norteamericano va a producir su próxima película, Escape. Será el 31 de octubre, curiosamente el día en el que la princesa Leonor cumple 19 años, cuando se estrene el largometraje protagonizado por Mario Casas, Anna Castillo, José Sacristán, Josep María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé, David Lorente, José García y el cantautor Albert Pla.