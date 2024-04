Desmentido: Pablo Urdangarin y su novia no acudieron a una fiesta este fin de semana en Madrid El hijo de la infanta Cristina y su pareja, Johanna Zott, no estuvieron en la 'closing-party' de la Fashion Week celebrada en una popular discoteca de la capital

Pablo Urdangarin y su novia no acudieron a la fiesta de clausura de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week que tuvo lugar el pasado sábado por la noche, según ha podido saber HOLA. La prestigiosa pasarela de moda de la capital celebraba su habitual 'closing-party' para poner el broche de oro al evento, y lo hizo en la popular discoteca Lab The Club ubicada en la estación de Chamartín. Una cita a la que, en contra de lo que se ha dicho, no acudieron el hijo de la infanta Cristina ni su pareja, Johanna Zott.

Puestos al habla con Pablo Lago, director de negocio de Madrid, Exposiciones y Eventos urbanos, que es organizador de la fiesta 'Closing-Party de Fashion Week', nos dice que no tienen constancia de su presencia y que no estaban en la lista de invitados, al tiempo que se muestra sorprendido por esta noticia.

Pablo Urdangarin, jugador del Fraikin BM Granollers, disputó el pasado viernes a las ocho de la tarde con su equipo un partido correspondiente a la 18ª jornada de Liga Plenitude Asobal, el que le enfrentaba en el Palau d'Esports de la localidad catalana al REBI Cuenca. Ante cerca de 350 espectadores y con un tanteo final de empate a 29 goles, el hijo de la infanta Cristina contó una vez más con el apoyo 'in situ' de su chica desde las gradas.

La infanta Cristina y Johana Zott, las mayores fans de Pablo Urdangarin

El pasado 11 de febrero, doña Cristina presenció nuevamente un choque de su hijo junto a la novia de este, con la que derrochó complicidad, nervios y alegrías. Las dos comentaron algunas jugadas, aplaudieron y animaron como dos verdaderas forofas que dejaron ver sus nervios. La Infanta incluso se tapó la cara en algunos momentos, en un encuentro deportivo de lo más reñido que dio la victoria a los de Granollers tan solo por un tanto frente al Helvetia Anaitasuna por 32 a 31.

Pablo Urdangarin compatibiliza su carrera deportiva en el mundo del balonmano con sus estudios de Sport Management. De los hijos de la Infanta es el único que tiene novia, a pesar de que ahora Johanna vive en Múnich, donde estudia Medicina con una beca Erasmus. No cabe duda de que la pareja está en un gran momento, máxime cuando ella siempre que puede coge un vuelo desde la ciudad alemana para ir a visitar a su chico a Barcelona.

Fue en marzo de 2023, hace casi justo un año, cuando el sobrino del rey Felipe confirmaba ante los medios una relación que se sigue consolidando con el tiempo. Pablo y Johanna no ocultan su amor y comparten besos y gestos de complicidad en sus encuentros por la Ciudad Condal. Según explicó él mismo el pasado verano en una entrevista concedida a Efe, "me gusta hacer planes con mi novia", y lo cierto es que se les ve muy ilusionados.

