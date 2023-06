Pablo Urdangarin se sincera como nunca: de los planes con su novia Johanna Zott a la influencia de su padre

"Mi novia". Por primera vez, Pablo Urdangarin ha pronunciado las palabras mágicas de forma literal para referirse abiertamente y sin tapujos a Johanna Zott, la chica que ha conquistado el corazón del joven de 22 años y la que es su pareja oficial de cara a la opinión pública. Los hemos visto juntos en varias ocasiones, sobre todo cuando ella ha ido a verle jugar, y ahora más que nunca parece claro que su relación no es flor de un día.

La complicidad de Pablo Urdangarin y Johanna Zott después de un partido

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha sincerado como nunca sobre algunos aspectos menos conocidos de su vida, como el hecho de que le encanta compartir tiempo no solo con su chica sino con los familiares de esta. Además, también se refiere a la influencia o no que ha tenido su padre a la hora de dedicarse profesionalmente al balonmano, en un momento clave de su carrera tras dejar el FC Barcelona y fichar por el Fraikin Granollers.

Irene Urdangarin y Johanna Zott, dos cuñadas bien avenidas

El sobrino del rey Felipe revela que, fuera de las canchas, "me gusta hacer planes con mi novia y su familia, un poco de todo", confiesa en una entrevista a Efe. Además, "tengo primos en Barcelona y hago cosas con ellos" para sentirse más arropado por los suyos, añade. Que su pasión por el deporte es un hecho queda patente en que también practica "baloncesto y pádel" en sus ratos libres, señala.

Johanna Zott y la infanta Cristina, juntas para animar a Pablo Urdangarin

Ya en casa, Pablo Urdangarin es más de ver películas y series de televisión que de leer: "Vi hace poco una en Netflix, Night Agent, y de pelis veo bastante, soy un aficionado", indica. Sobre su perfil en redes sociales, cuenta que "dentro de lo que cabe, prefiero guardar mi vida privada para mí mismo. Sigo a la gente que me interesa, a mis amigos, a mi familia..." y su cuenta está blindada solo para sus más allegados.

Las imágenes que demuestran que Pablo Urdangarin ha sido toda una estrella en el Barça

En cuanto a su pasado, presente y futuro en la Liga Asobal, el nieto de Juan Carlos I y doña Sofía expresa de manera tajante que "tengo la cabeza para llegar donde quiero estar". Explica que no empezó a jugar para seguir los pasos de su padre, si bien reconoce que "la gente va a compararme con él, y no me gusta que se haga, pero lo entiendo". En este sentido, remarca que ha "aprendido mucho" de su progenitor y que él ha crecido con el balonmano.

Las imágenes de Pablo Urdangarin, con férula y en muletas, tras su lesión

Sobre sus inicios, recuerda un dato curioso y es que Iñaki Urdangarin se jubiló antes de que él naciese: "Soy del 2000 y él se retiró en ese verano, cuando mi madre estaba embarazada de mí. No lo he visto jugar, pero lo que me dicen es que era muy bueno". En cuanto a la próxima temporada, admite Pablo que tiene suerte por no verse obligado a salir de Cataluña y de esta forma seguirá "cerca de mi gente, y estaré más a gusto, pero no descarto (algún día) irme fuera, ya se verá", apostilla.

El plan de Iñaki Urdangarin con su hijo Pablo que demuestra lo unidos que están