Los Reyes abren el Palacio Real al presidente brasileño Lula da Silva y su mujer Rosângela

Los reyes Felipe y doña Letizia han ofrecido en el Palacio Real un almuerzo en honor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y su mujer, Rosângela da Silva, conocida comúnmente por el apodo de 'Janja' que iniciaron ayer su primera visita a España tras reelegido presidente, el pasado mes de noviembre, dando comienzo así a su tercer mandato en el cargo.

La visita del mandatario brasileño se produce 20 años después de la primera que hizo en condición de presidente, en septiembre de 2003. En aquel entonces fue recibido por el rey Juan Carlos y la reina Sofía acompañados por el príncipe Felipe y la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin, así como por José María Aznar, presidente del Gobierno en aquellos años y su esposa, Ana Botella; quien era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

Antes de este almuerzo, el presidente ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro privado con el rey Felipe VI mientras que la reina Letizia presidía la inauguración de la novena edición de la European Conference on Tobacco or Health. Amante de la vida sana, doña Letizia ha sostenido que el tabaquismo "no es un hábito" sino “una enfermedad” y ha apostado por subir el precio del tabaco como medida para "reducir su consumo".

Tras este acto, la Reina ha puesto rumbo a Palacio manteniendo así el outfit utilizado en su primera cita de la mañana, un favorecedor look blanco ideal para esta temporada de entretiempo por una romántica blusa de cuello redondo y mangas largas abullonadas con puño entallado y una falda ligera en el mismo color, un diseño de tiro alto con silueta evasé y dos aberturas frontales. Como complementos la Soberana le ha sumado unos salones y bolso en azul cielo, ambos de Magrit, mientras que el diseñador de su conjunto continua siendo un misterio, ya que la primera vez que le vimos con este diseño fue en marzo de 2022 durante una inesperada visita a la Fashion Week Madrid.

Curiosamente, Rosângela Lula da Silva, primera dama de Brasil, ha coincidido con doña Letizia en la elección de los colores, aunque ella luciendo una blazer blanco con una falda plisada azul combinada con unas sandalias doradas. Además, ambas se han decantado por lucir sus melenas sueltas.

Al inicio del almuerzo, el Rey ha recordado su reciente encuentro con Lula el pasado 1 de enero en Brasilia con motivo de su toma de posesión, así como la ya mencionada visita que hizo el mandatario en 2003 cuando fue elegido presidente por primera vez y quien en aquella ocasión viajó con su segunda mujer, Marisa Leticia, junto a la que estuvo 43 años y tuvo tres hijos y quien, lamentablemente, murió de un derrame cerebral en 2017. Una visita en la que el político brasileño fue condecorado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por el propio Felipe VI. Además, el Monarca no ha dudado en ensalzar la figura de Lula de quien ha destacado "su franqueza, su fortaleza y su contribución a la grandeza de Brasil".

En la mesa imperial del Comedor de Gala se ha servido un menú compuesto por carpaccio de langostino, merluza de anzuelo y cremoso de chocolate blanco firmado por el chef Paco Roncero, tal y como ha informado el periódico La Razón, que también ha degustado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a seis de sus ministros, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, y algunos de los presidentes de empresas como Acciona, Mapfre, Telefónica, Iberdrola, Prosegur o el Banco Santander, con gran presencia en Brasil.