Doña Letizia recupera su conjunto misterioso de top abullonado y falda con aberturas

Después de comenzar la semana con dos días de eventos relacionados con la entrega del Premio Miguel de Cervantes, los Reyes se preparan para recibir hoy al presidente de la república federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su mujer, Rosângela Lula da Silva, en un almuerzo en el Palacio Real. Sin embargo, antes de eso doña Letizia ha asistido a un acto oficial que tenía programado en su agenda en solitario, su participación en la novena conferencia europea 'Tabaco o salud', donde ha vuelto a impactar con su look. Si ayer estrenaba un vestido estampado que reafirma su idilio tanto con la moda española como con el color rosa, hoy lo apuesta todo al blanco reciclando un conjunto ideal para bautizos o comuniones .

Un dos piezas con efecto vestido

La Reina se ha decantado por un favorecedor look blanco ideal para esta temporada de entretiempo, así como para citas especiales (excluyendo, claro está, bodas por motivos evidentes). Está conformado por una romántica blusa de cuello redondo y mangas largas abullonadas con puño entallado y una falda ligera en el mismo color, un diseño de tiro alto con silueta evasé y dos aberturas frontales. El diseño de estas dos prendas y su tejido fluido hacen que, juntos, parezcan un vestido a primera vista, pero, al poderse lucir también por separado, se multiplica su versatilidad.

Su apoyo a la moda española

No es la primera vez que le vemos este conjunto a doña Letizia, puesto que lo estrenó en marzo de 2022 durante una inesperada visita a la Fashion Week Madrid, a la que no asistía desde hace más de 12 años. Sin embargo, y a pesar de que normalmente se tardan horas o incluso minutos en conocer la procedencia de cada prenda y accesorio de la Reina, aún no conocemos el diseñador de este dos piezas, que se mantiene como uno de los misterios de su armario.

Una de las teorías más factibles es que se trate de un diseño exclusivo realizado por las modistas de palacio para la Reina, a quienes recurren tanto ella como sus hijas de vez en cuando para looks sencillos, atemporales y elegantes como este, ya que, si se tratara de alguna firma conocida no habrían tardado en anunciarlo en sus redes o mandar una nota de prensa como es habitual en este tipo de casos.

Sí sabemos que, mientras que la primera vez lo combinó con complementos en tono caramelo, esta vez le ha sumado unos salones y bolso en azul cielo, ambos de Magrit, así como los pendientes de aguamarinas de Bvlgari que la propia firma le regaló por el nacimiento de su hija Leonor y su inseparable anillo dorado de Coreterno.