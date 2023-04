El nuevo gesto de cariño de la Reina con Marujita, la mujer que le pidió un abrazo en público

El pasado mes de septiembre Marujita, una mujer de 91 años, se hizo viral por pedir un abrazo a la Reina durante la clausura de la XIV convocatoria de proyectos sociales Euros de tu Nómina, una iniciativa del Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. "Letizia, me vas a perdonar ¿me darías un abrazo?", preguntó en el transcurso del acto. Sin dudarlo, la Reina corrió hacia ella y ambas se fundieron en un abrazo de lo más entrañable que duró varios segundos. El gesto de doña Letizia conmovió a todo el auditorio que no paró de aplaudir. Y ahora sabemos que la relación entre ellas no terminó ahí.

Marujita, beneficiaria de la Fundación Grandes Amigos, que acompaña a ancianos que sufren soledad, reapareció el sábado en laSexta Xplica, programa en el que desveló el contenido de la emotiva carta que le envió doña Letizia después de conocerla. "Una carta que llega al corazón, tan grande, tan grande que es muy pequeño el mío", comenzó diciendo. "Me dice que hará lo posible para poder visitarme en mi casa. Eso no lo hace cualquiera. Eso ya se nace con ello, con la gracia que tiene ella y la educación", añadió.

- Las palabras de cariño y agradecimiento de Marujita, la mujer a la que abrazó doña Letizia

La carta de doña Letizia ocupa un lugar muy destacado en el hogar de Marujita. "Tengo la carta y a toda la Familia Real en el mejor rincón de mi casa porque lo siento, porque los quiero, porque sé lo que merecen", afirmó con rotundidad.

Además, la mujer opinió sobre los últimos gestos de cercanía de la Reina, como el espontáneo vídeo que improvisó para TikTok con una joven estudiante o la felicitación que envío a Informe Semanal por su 50 aniversario. "Ella habla con suavidad, con educación, para que todo el mundo la entendamos porque si no fuera así, si hablara de otra manera, yo misma, que no he ido al colegio nunca, no sabría lo que dice y así la entiendo", finalizó Marujita.

La naturalidad de Marujita, que a sus 91 años ha conmovido a la reina Letizia