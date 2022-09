Las palabras de cariño y agradecimiento de Marujita, la mujer a la que abrazó doña Letizia

Uno de los momentos más inolvidables de este comienzo de semana ha tenido como protagonistas a doña Letizia y a Marujita, una simpática anciana de 91 años, que durante un acto en el que se reconocía la labor social de Grandes Amigos, una fundación que se dedica a acompañar a personas mayores que sufren soledad, decidió pedirle un abrazo a la Reina, que accedió más que encantada a su petición. Ahora, Marujita ha decidido contar cómo fue la bonita experiencia de tener a la Reina tan cerca de ella. "Quiero que la gente comprenda que lo que ha hecho es algo totalmente natural y normal", ha explicado durante su intervención telefónica en Sálvame. De la misma manera, al ser preguntada sobre cómo era el aroma que desprendía la reina, la mujer ha tenido una ocurrente respuesta que ha arrancado una sonrisa de todos los presentes en el plató. "Tiene el olor del amor hacia España, del respeto y del cariño", ha asegurado haciendo hincapié en lo importante que fue para ella ese breve acercamiento que difícilmente podrá olvidar.

Unas palabras que ha corroborado en otra de sus intervenciones televisivas del día, concretamente en el espacio matutino de Televisión Española La Hora, en el que ha narrado con todo lujo de detalles cómo fue el momento exacto en el que se le ocurrió preguntar por este abrazo. "No tengo palabras para explicar cómo fue el abrazo a doña Letizia. Ella estaba ahí y no me lo pensé, la vi tan guapa. Tenía a la Reina tan cerca de mí, sentí un parpadeo en mi corazón tan grande...Mi corazón me dijo ¿por qué no le dices a la Reina que te dé un abrazo? y se lo dije. Ella no tardó ni un segundo, con una rapidez". Finalmente, y claramente emocionada, ha querido agradecer a la esposa de Felipe VI por su bonito gesto. "Muchas gracias doña Letizia. Lo tengo grabado en mi corazón".

Finalmente, Marujita ha querido aprovechar la gran repercusión mediática de su acto para volver a denunciar la lacra social que supone la soledad cuando no es elegida para gran parte de la población anciana de nuestro país, asegurando que en las asociaciones benéficas se necesitan a muchos más voluntarios para que hagan estén presentes en labores tan cotidianas, como dar un paseo o tomar un café, con aquellos que más lo necesitan.

Por su parte doña Letizia continúa con su apretada agenda de compromisos oficiales. En la mañana del miércoles ha acudido hasta Albacete para presidir la apertura del curso de Formación Profesional en el Instituto Aguas Nuevas de esta ciudad manchega. Una visita donde también ha sido gratamente sorprendida al recibir un cuadro de madera tallada con el rostro de sus hijas, la Príncesa Leonor y la Infanta Sofía.

