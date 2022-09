La naturalidad de Marujita, que a sus 91 años ha conmovido a la reina Letizia

Tras una semana frenética cargada de compromisos internacionales, primero en Reino Unidos y, después, en Nueva York, doña Letizia ha presidido un acto de fuerte calado social: la clausura de la XIV convocatoria de proyectos sociales Euros de tu Nómina, una iniciativa del Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. En el transcurso de la ceremonia, Marujita, de 91 años, ha protagonizado la anécdota de la jornada cuando ha pedido con gran naturalidad un abrazo a la Reina y esta se lo ha dado con gran cariño.

Con su pañuelo sobre los hombros, Marujita ha acudido al Círculo de Bellas de Artes de Madrid en calidad de beneficiaria de una de estas iniciativas. La Fundación Grandes Amigos, que acompaña a ancianos que sufren soledad, resultó agraciada. "Gracias a todos quienes hacen posible que las personas mayores nos sintamos más acompañadas y queridas", ha dicho antes de acabar su intervención pidiendo un abrazo a la Reina. "Letizia, me vas a perdonar ¿me darías un abrazo?". Rápidamente, la esposa de don Felipe se levantó de su asiento y corrió a fundirese con ella en un abrazo, de lo más entrañable que duró varios segundos y que conmovió a todo el auditorio que no paró de aplaudir. Al ver la emoción de Marujita, doña Letizia le dijo: "no llore" y esta le correspondió pidiendo un aplauso para la Reina. Marujita también aprovechó para pedirle otro abrazo a Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que accedió con una gran sonrisa.

La Reina, además de entregar los reconocimientos también subió al estrado para dirigir unas palabras al público. "Gracias, gracias por invitarme de nuevo a este encuentro en el que al menos un ratito esta mañana tenemos muchas razones para fijarnos en el lado más amable de la vida. Yo no sé lo que os va a pasar, pero desde luego yo voy a volver a casa con otra energía, con otra sensación. La sensación de que las cosas pueden mejorar y de que merece la pena pensar en los demás, y es que de eso se trata, de mirar lo que sucede a nuestro alrededor y ponernos en marcha, de observar nuestro entorno y hacernos la pregunta de que cómo podemos mejorar la vida de las personas que le necesitan".

En total, doce proyectos sociales han sido los ganadores en la edición de este año y recibirán una aportación para poder desarrollar sus ideas. En concreto se han recaudado 537.114 euros que se han conseguido gracias a las donaciones de empleados del Banco Santander participantes en el programa y a la aportación de la entidad que iguala la cantidad proporcionada por los trabajadores.

Desde que se puso en marcha este programa solidario, hace ya catorce años, se han repartido 4,6 millones de euros entre 122 iniciativas de ONG en España y se ha ayudado a cerca de 600.000 beneficiarios. Entre los agraciados de esta edición figura, entre otras muchas asociaciones, la Fundación de Rafa Nadal, que realizará un proyecto de integración social de menores vulnerables en situación de exclusión social a través del deporte y la educación. Ha subido a recoger el galardón Maribel Nadal, hermana del deportista

Tras acudir, acompañando al rey Felipe, a la capilla ardiente de Isabel II, participar en la recepción ofrecida por Carlos III en el Palacio de Buckingham y asistir en la Abadía de Westminster al funeral de Estado por la añorada monarca, la Reina cogió un vuelo desde Londres que la trasladó hasta Nueva York donde mantuvo reuniones con varias agencias de la ONU, como Unicef, la FAO, y la OMS. La Reina promovió en un evento de alto nivel la salud mental en los centros educativos, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolló hace solo unos días.

Un día después, la Reina se reencontró con Jill Biden, con la que coincidió en la solemne despedida a la soberana británica para conocer la investigación española en norteamérica en materia de cáncer y visitó la Universidad de Columbia.