El rey Felipe se reúne con trabajadores españoles en Washington, donde vivió 'los años más felices'

La agenda oficial del rey Felipe culmina esta semana con un viaje internacional en solitario que, con toda seguridad, le trae muy buenos recuerdos de su etapa académica. El monarca se ha desplazado a Estados Unidos, concretamente a Washington D. C. para cumplir este viernes 2 de diciembre con diferentes compromisos. El primero ha sido un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien ocupa el cargo desde octubre de 2019, cuando tomó el relevo de Christine Lagarde. La reunión se ha producido en la sede de esta organización creada en 1945 con el fin de lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros.

El monarca ha viajado con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. En la sede del FMI ha mantenido un almuerzo con Kristalina Georgieva y posteriormente ha podido conocer a algunos empleados españoles de esta organización internacional. Don Felipe ha mantenido una distendida charla con estos trabajadores que se han colocado en círculo a su alrededor en el hall del edificio, adornado con un enorme árbol navideño y un bandera de España.

Tras este acto institucional, el jefe del Estado se desplazará hasta el United States Institute of Peace de Washington para celebrar el centenario del Masters of Science in Foreign Service Program que el propio Felipe VI estudió. Con toda seguridad, volver a pisar las aulas de la Universidad de Georgetown, la universidad católica más antigua de Estados Unidos, supondrá para el Rey un viaje al pasado. No en vano, fue allí donde se desarrolló su día a día entre 1993 y 1995 y en alguna ocasión ha definido aquella etapa como "los años más felices de mi vida". Compartió esta experiencia con su primo Pablo de Grecia (sobrino de la reina Sofía), con el que también compartió piso. El hijo de los reyes Constantino y Ana María ya salía entonces con Marie-Chantal, a la que dio el "sí, quiero" en julio de 1995.

En verano de 1993, tras finalizar la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, el entonces Príncipe de Asturias hizo un máster en Relaciones Internacionales en Georgetown. Alquiló un apartamento cercano a la facultad y comenzó a convivir con su primo, que ya había sido alumno del centro y le recomendó realizar el curso. Durante esos meses llevó una vida cotidiana en la que intentó pasar desapercibido. Se repartía las tareas con Pablo de Grecia, iban a clase andando, daban paseos en bici, tomaban algo en los establecimientos cercanos y navegaban en la bahía de Chesapeake. Cuando finalizó los estudios, el rector del centro, el padre jesuita Leo O‘Donovan, lo definió como un futuro rey “responsable, inteligente y modesto".

La última vez que el Rey estuvo en la Universidad de Georgetown fue en noviembre de 2019 con motivo del centenario de la escuela, la misma en la que se formó también el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Don Felipe participó en los actos que se organizaron por el aniversario, incluyendo una gala. Desde que se graduó en 1995, son varias las ocasiones en las que ha regresado. "Georgetown es como mi segunda casa, es mi casa en Washington y por eso trato de volver al menos una vez al año", dijo siendo aún heredero al trono, cuando dio una conferencia a los alumnos. Además, el centro creó una cátedra con su nombre para promocionar la cultura española.