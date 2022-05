Casa Real da detalles sobre el encuentro de don Juan Carlos con Felipe VI y la comida familiar en Zarzuela

Don Juan Carlos se ha reencontrado este lunes con su familia. Tras pasar el fin de semana compitiendo a bordo del Bribón en las regatas de Sanxenxo, se ha desplazado de Vigo al Palacio de la Zarzuela en avión antes de regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde tiene fijada su residencia desde hace casi dos años. En Madrid ha mantenido una conversacón con el rey Felipe y después ha disfrutado de un almuerzo al que se han unido, además del monarca, otros miembros de la familia. De la jornada del anterior jefe del Estado en la capital ha dado todos los detalles la Casa Real en un comunicado que reproducimos íntegro a continuación:

"Como se indicó en el comunicado que hizo público la Casa de S.M. el Rey el pasado día 18 de mayo, S.M. el Rey don Juan Carlos ha estado en el día de hoy con su familia en el Palacio de la Zarzuela.

S.M. el Rey y don Juan Carlos han mantenido un tiempo amplio de conversación sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del Rey decidió trasladarse a Abu Dabi el 3 de agosto del año 2020.

A continuación, ha tenido lugar un almuerzo familiar al que han acudido los Reyes, la Infanta doña Sofía, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, así como la Infanta doña Elena y sus hijos, y la Infanta doña Margarita y don Carlos Zurita. Doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por Covid a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes.

A última hora de la tarde, don Juan Carlos ha emprendido viaje de regreso a Abu Dabi. Como se hizo público, en su carta a S.M. el Rey del pasado 5 de marzo, don Juan Carlos manifestó en primer lugar, su voluntad de establecer su lugar de residencia de forma permanente y estable en Abu Dabi por razones personales; y en segundo lugar, su decisión de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible.

Todo ello, junto con los demás extremos que figuran en dicha carta, constituye el marco de referencia de las actividades de S.M. el Rey don Juan Carlos."

Hacía casi dos años que no se reunía con su hijo, el rey Felipe, desde que decidió marcharse a vivir al extranjero. A las 10:00 horas ha accedido al recinto del Palacio de la Zarzuela, donde le esperaban un grupo de curiosos que le han vitoreado y le han recibido con banderas de España. Él ha bajado la ventanilla y les ha saludado con la mano. Además de con el monarca, la Casa Real informó a través de un comunicado que en su visita al que ha sido su hogar durante 58 años también se reencontraría con su esposa, doña Sofía, recién llegada de un viaje a Miami, y con otros miembros de su familia

Este encuentro de don Juan Carlos con su hijo ha generado mucha expectación pues aunque hace unos días hablaron telefónicamente desde la capital de Emiratos, a donde Felipe VI se trasladó para dar sus condolencias por el fallecimiento del anterior jefe de Estado emiratí, el emir Jalifa bin Zayid al-Nuhayyan, no se habían vuelto a ver desde que el rey Juan Carlos tomó el 3 de agosto de 2020 su histórica decisión de trasladar su residencia fuera de nuestras fronteras.

Precisamente este domingo, un día antes de poner rumbo a Madrid, el rey Juan Carlos se detenía brevemente para atender a la prensa antes de abandonar el puerto deportivo de Sanxenxo. Los reporteros le comentaban entonces si tenía ganas de que llegarra el día de reunirse con los suyos a lo que dijo estar “muy contento”. Después añadió que esperaba de esa cita en Zarzuela: “Muchos abrazos y ver a la familia”.

Fin de semana en Sanxenxo y encuentro a Pablo Urdangarin

En este primer viaje de don Juan Carlos a nuestro país, su primera parada ha sido la localidad gallega de Sanxenxo, donde se ha alojado en casa de su gran amigo, Pedro Campos, presidente del Club Náutico de la localidad pontevedresa. Allí recibió una acogedora bienvenida e incluso se puso a los mandos de El Bribón, su barco de competición. También se desplazó hasta Pontevedra para apoyar a su nieto Pablo Urdangarin que disputaba un partido de balonmano. Los dos protagonizaron un cariñoso reencuentro. Tras la reunión con su familia y un almuerzo está previsto que ya por la tarde el padre de don Felipe tome otro vuelo desde Madrid con rumbo a Emiratos.

El rey Juan Carlos vendrá a España de nuevo y más concretamente a Sanxenxo el 10 de junio. Así lo confirmó el alcalde del municipio gallego, Telmo Martín: “Me ha confirmado [el rey Juan Carlos] que va a asistir al campeonato del mundo de vela, que es del 10 al 18 de junio para defender el título”. La intención del Rey, como patrón, y del resto de la tripulación de El Bribón 500 es revalidar el título de campeones del mundo de vela que consiguieron en Vancouver en 2017 y en Finlandia en 2019.

Todo parece indicar que la visita de este pasado fin de semana a España será la primera de muchas, aunque por ahora seguirá viviendo en Abu Dabi. El pasado 7 de marzo, el rey Juan Carlos expresó en una carta dirigida a su hijo que: “Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”.