Don Juan Carlos ya se encuentra en el Palacio de la Zarzuela donde se reúne con el rey Felipe

Don Juan Carlos ya está en el Palacio de la Zarzuela, sede de la Jefatura del Estado y su hogar durante 58 años, donde está previsto que mantenga un encuentro con su hijo, con la reina Sofía y con miembros de su familila. El padre de don Felipe, que llegó el pasado jueves a Sanxenxo, en el que ha sido su primera visita a nuestro país en casi dos años, ha tomado este lunes a primera hora un vuelo en el aeropuerto de Vigo que le ha trasladado a Madrid. Tras aterrizar, un vehículo le ha llevado directamente a Zarzuela. A su llegada a Zarzuela ha sido recibido entre vivas y banderas de España y ha bajado la ventanilla para saludar a los curiosos que le esperaban.

Sobre las 9:00 horas, tras un fin de semana de lo más intenso y náutico por tierras gallegas, el exjefe de Estado ha llegado al aeropuerto de Peinador (Vigo) en el vehículo de su gran amigo y anfitrión, Pedro Campos, y su esposa, Cristina Franze. Don Juan Carlos ha ocupado el asiento del copiloto del vehículo gris de su amigo, mientras que la esposa de éste iba en la parte trasera. A su llegada a pie de pista, el Rey, que vestía cazadora azul y corbata, se ha servido de la ayuda de su bastón y de un asistente para descender del coche. A su llegada al aeropuerto, que se ha producido antes de las 8:30 horas, no hizo comentarios sobre la cita que mantendrá este lunes en Zarzuela, su hogar durante 58 años y sede de la Jefatura del Estado.

Un fuerte dispositivo de seguridad se ha dispuesto en la terminal viguesa donde quedó aparcado el jet privado que le trajo el pasado jueves de Abu Dabi en el que ha sido su primer retorno a nuestro país desde que el 3 de agosto de 2020 tomó la decisión histórica de trasladarse al extranjero.

En su despedida de tierras gallegas no ha faltado el matrimonio Campos, en cuyo discreto chalé de la parroquia de Nanín, muy cercano a Sanxenxo, el rey Juan Carlos ha pasado estos días. La pareja ha sido su sombra en este viaje y no solo le han abierto su hogar, sino que han ejercido de conductores y de acompañantes, también en el Club Náutico de la ciudad pontevedresa donde el Rey fue recibido el pasado viernes entre vítores . Pedro Campos no se ha separado de su amigo durante toda su estancia por tierras gallegas -también le acompañó hasta Pontevedra para ver un partido de balonmano que disputaba su nieto, Pablo Urdangarin- y no podía faltar en su despedida. A diferencia del jueves, en el aeropuerto vigués esta vez no se ha visto a la infanta Elena, que brindó a su padre una acogedora bienvenida con un gran abrazo. Tan solo se ha visto a Pedro Campos, a su esposa Cristina, vestida de manera sport con pantalones grises, chaqueta, fulard y zapatillas.

Tras reunirse en persona con su hijo, la primera vez que lo hacen en 654 días, todo apunta a que habrá un almuerzo en Zarzuela al que se unirán otros miembros de su familia y tras la vomida, emprenderá de nuevo viaje a Abu Dabi. El encuentro entre el monarca y su padre se enclava dentro del ámbito privado y de hecho ni don Felipe, ni doña Letizia, ni la infanta Sofía (la princesa de Asturias se encuentra estudiando en un internado de Gales) ni doña Sofía tienen actos oficiales en su agenda este lunes. Así lo confirmó la Casa Real el pasado 18 de mayo cuando a través de un comunicado informó de que este mismo lunes viajaría a Madrid "para estar con Su Majestad el Rey, con su Majestad la Reina Doña Sofía y demás miembros de su familia en el Palacio de la Zarzuela. Ese mismo día, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos emprenderá viaje de regreso a Abu Dabi donde ha fijado su residencia de forma permanente y estable".

Tras este viaje de cuatro días a Sanxenxo, el rey Juan Carlos ya tiene fecha para su segunda visita a España. Telmo Martín, alcalde del municipio, aseguró que el que fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014 le aseguró que volvería para asistir "al campeonato del mundo de vela, que es del 10 al 18 de junio, me ha dicho que tiene que defender el titulo". El Rey, como patrón del Bribón consiguieron en 2017 en Vancouver y en Finlandia 2019 el título de campeones del mundo.

El 3 de agosto de 2020, don Juan Carlos comunicó a su hijo su decisión de trasladarse fuera de España. En esos momentos la Fiscalía del Tribunal Supermo investigaba el destino de un dinero por la adjudicación del AVE a la Meca a empesas españolas en el año 2011. Unas diligencias que finalmente se archivaron igual que se archivó la investigación que la Fiscalía de Ginebra (Suiza) había abierto. En una carta dirigida a don Felipe manifestó: "Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generado ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Días más tarde, la Casa Real informó que el destino elegido era Abu Dabi (Emiratos Árabes).