El padre de Felipe VI lleva dos años en Abu Dabi en donde reside forma permanente y estable Don Juan Carlos ya tiene fecha para su segunda visita a España 'Me ha confirmado que va a asistir al campeonato del mundo de vela, que es del 10 al 18 de junio, me ha dicho que tiene que defender el título', ha asegurado el alcalde de Sanxenxo

El regreso del rey Juan Carlos a España después de dos años viviendo en Abu Dabi está generando una enorme expectación dentro y fuera de nuestro país. Poco a poco las informaciones apuntan a que este viaje a la localidad gallega de Sanxenxo para participar en el Trofeo InteRías (la tercera serie de la Copa de España de 6 Metros) es solo una primera toma de contacto y que la intención del padre de Felipe VI es normalizar su presencia en el país. Tanto Telmo Martín, el alcalde del municipio y la persona que confirmó hace unos días que este viaje iba a producirse, como Pedro Campos, actual anfitrión del rey Juan Carlos en Sanxenxo confirman que el que fuera jefe del Estado desde 1975 hasta el 2014 y ahora reside de forma "permanente y estable" en los Emiratos Árabes ya tiene fecha para su siguiente viaje.

"Me ha confirmado (el rey Juan Carlos) que va a asistir al campeonato del mundo de vela, que es del 10 al 18 de junio, me ha dicho que tiene que defender el título", ha asegurado el político durante esta mañana de viernes después de desayunar con el rey Juan Carlos en la casa de Pedro Campos, donde el ex jefe del Estado y su hija, la infanta Elena, han pasado la noche antes de las regatas en el Real Club Náutico de Sanxenxo. Estas declaraciones han sido confirmadas por Pedro Campos que también ha dicho que la intención del rey Juan Carlos, como patrón, y de toda la tripulación del Bribón es revalidar el título de campeones del mundo consiguieron en Vancouver en 2017 y en Finlandia en 2019. "Combatimos con experiencia lo que los años nos han quitado de fortaleza física", ha explicado el regatista en los últimos días.

Por tanto, esta visita –que comenzó este jueves a las 19:15 tras aterrizar en Vigo procedente de un avión privado procedente de la capital de Emiratos Árabes y que finalizará el lunes tras un almuerzo con su familia en el Palacio de La Zarzuela- parece que es solo la primera de muchas, una intención que ya mostró el rey Juan Carlos en la carta que envió el pasado marzo a su hijo, Felipe VI, actual jefe del Estado. "Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos", afirmó el rey Juan Carlos.

Según el calendario de las regatas previstas para el mundial, el próximo viaje del rey Juan Carlos a España podría ser más largo que esté, en el que solo tiene previsto pasar cuatro noches en Sanxenxo. En junio están programadas nueve jornadas de regatas que arrancan el viernes 10 de junio con la que precisamente lleva su nombre (Regata Rey Juan Carlos) y terminar el sábado 18 de junio con la ceremonia de entrega de premios de la Regata Xacobeo 6mR Worlds. Por otro lado, terminado el mundial, en septiembre comienza el europeo que también se disputa en el Real Club Náutico de Sanxenxo y que el año pasado ganó el Bribón patroneado por Pedro Campos y con la tripulación habitual, ante la ausencia del rey Juan Carlos que ya se encontraba en Abu Dabi. En ese sentido, si el rey Juan Carlos tiene la intención de ajustar sus visitas a España a las regatas del circuito 6mR, septiembre podría estar también en su calendario, aunque esta fecha todavía está por confirmar.