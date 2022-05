La reina Letizia muestra de nuevo su apoyo al cine y participa en una jornada para impulsar los rodajes en España

En una semana que se presenta de lo más intensa para los Reyes, doña Letizia arranca su agenda con la asistencia en la mesa redonda Competitive Advantages of Filming in Spain, organizada por la Secretaría de Estado de Telecomunicación e Infraestructuras Digitales, ICEX-Invest in Spain y la Spain Film Commission, en el marco del Plan de Impulso al sector Audiovisual, que tiene como objetivo convertir a nuestro país en el principal foco audiovisual de Europa mediante la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica, la mejor de la competitividad de las empresas a través de la digitalización, el apoyo al talento y la reducción de la brecha de género. De esta manera, la Reina vuelve a demostrar su apoyo al mundo del cine y de las artes audiovisuales, de los que es una verdadera apasionada.

Para esta cita, doña Letizia ha reciclado un vestido en rojo, su color favorito, de cuello redondeado, cuerpo entallado y falda evasé de largo midi. El toque moderno y original del diseño se consigue con una cremallera negra colocada en la parte frontal, con lo que se convierte en una pieza más vanguardista y con un toque deportivo.

Hasta el 14 de mayo, este Congreso combina sesiones técnicas, encuentros institucionales, visita a localizaciones y reuniones con empresas, empresarios, técnicos y talentos del sector español y recorrerá varias regiones españolas. Así, en su paso por Sevilla, los asistentes podrán conocer localizaciones para futuros rodajes y cuando se desplacen por Canarias se harán recorridos para posibles escenarios de filmaciones así como su especial régimen fiscal.

El objetivo es reforzar entre los agentes estadounidenses el conocimiento de la industria audiovisual de España, poner en valor sus fortalezas, presentarles a los principales operadores y dar a conocer las oportunidades para rodar o invertir en nuestro país. También se les informará sobre los cambios legislativos impulsados por el Gobierno (en materia fiscal y de visados) y el esfuerzo inversor que se está realizando para convertir a España en el foco audiovisual de Europa.

Este plan está dedicado al sector audiovisual en su totalidad y en todos sus formatos: cine, series, cortos, publicidad, videojuegos, animación... Tiene prevista una inversión pública de 1.603 millones de euros hasta 2025 y su objetivo es aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en nuestro país dentro de tres años. España cuenta con una rica y variada selección de lugares de rodaje, seguros y de fácil acceso, junto con unos incentivos fiscales muy atractivos que lo hacen un destino excepcional a la hora de realizar rodajes de cine, televisión y publicidad. La Spain Film Commission es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2001 que pretende posicionar a España como el destino de rodajes cinematográficos y televisivos.