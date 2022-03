La Familia Real sueca casi al completo da una calurosa bienvenida a los Reyes en el Palacio Real de Estocolmo

Don Felipe y doña Letizia han afrontado su segundo día por tierras suecas con la bienvenida oficial por parte de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Los cuatros Reyes se han saludado en las caballerizas reales y de ahí han iniciado un trayecto en carruaje hasta el Palacio Real de Estocolmo, un solemne recibimiento cargado de ceremonial y tradición. El principal deber de los establos reales es planificar y proporcionar transporte a la Familia Real de Suecia, tanto en automóvil como en coches tirados por caballos. El origen de estas caballerizas se remonta a la época del rey Gustavo I y hoy en día los carruajes y los caballos se usan en visitas de Estado -como la que están llevando a cabo los Reyes de España estos días-, cuando el rey Carlos Gustavo recibe a los nuevos embajadores y cuando se abre el Parlamento. Este ha sido el primer compromiso de una jornada con una agenda frenética que culminará esta noche con una gran cena de gala.

Las calles de Estocolmo se han engalanado para la ocasión en una mañana que ha despertado muy fría, pero soleada. La expetación ha sido máxima por ver a don Felipe y doña Letizia y se han acreditado hasta 70 medios de comunicaicón. Para la ocasión, doña Letizia ha elegido un vestido en color naranja a juego con un tocado, capa en color camel, el mismo tono que sus zapatos, guantes y bolso. La reina Silvia de Suecia se ha decantado por un abrigo en color morado como su sombrero. Don Felipe ha ocupado la carroza en la que iba el rey Carlos Gustavo, mientras doña Letizia ha ido con la reina Silvia en otra en un fabuloso, cargado de ceremonial, por las calles de la capital.

Una vez que los cuatro Reyes han llegado al Palacio Real, don Felipe y Carlos Gustavo de Suecia han pasado revista a los Grenadier Guards of the Life Guards tras lo cual se han interpretado los himnos nacionales. Ya en compañía de doña Letizia han sido presentados a los miembros del Riksdag (el Parlamento) y a los representantes del Gobierno en el patio interior de Palacio. Mientras, los reyes de Suecia han saludado a la delegación española. El Palacio Real de Estocolmo es la residencia oficial del soberano Carlos Gustavo y el escenario de la mayoría de las recepciones oficiales de la familia Bernadotte. Esta residencia tiene la particularidad de que además de ser la vivienda y el lugar de trabajo del soberano también es un monumento histórico que está abierto todo el año a los visitantes, lo que le hace un enclave único entre los palacios reales de Europa. Fue construido en estilo barroco por el arquitecto Nicodemus Tessin y está diseñado como un palacio romano. Cuenta con más de 600 habitaciones divididas en once pisos con una sala principal con vistas a la ciudad y salas de estar más pequeñas frente al patio interior. Además, hay tres museos dedicados a la historia de la monarquía sueca, el tesoro con las regalías, el museo Tre Kronor, que refleja la historia medieval de los palacios y el Museo de Antigüedades de Gustavo III.

Una vez en el interior de Palacio, se han unido a los Reyes, la princesa Victoria, con su marido, el príncipe Daniel, y el príncipe Carlos Felipe con su esposa, la princesa Sofia. La Familia Real sueca ha posado para los fotógrafos en el salón Lovisa Ulrika antes de que los dos soberanos pronunciasen unas breves palabras de saludo. Tras ello, los ocho han disfrutado de un almuerzo privado. Ha sido la oportunidad para ver el vestido de doña Letizia que tenía unas originales mangas de tipo murciélago. La heredera al trono sueco ha llevado un vestido azul celeste y su cuñada un diseño negro con estampado floral.

Tras el recibimiento, la siguiente etapa de su gira llevará a don Felipe y a doña Letizia hasta el Museo del Premio Nobel, a pocos metros del Palacio Real, donde verán una exposición sobre Ramón y Cajal. El objetivo de la exhibición es difundir los avances de la ciencia en España, incorporando la perspectiva de los artistas. La exposición toma como punto de partida los dibujos de neuronas del Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, un ejemplo internacionalmente reconocido de la relación entre arte y ciencia, a la vez que refleja su influencia en artistas que fueron sus coetáneos como García Lorca o Dalí. La muestra se adentra en el trabajo de cinco centros de investigación referentes en su campo a los que se les vincula con una obra de un artista contemporáneo. El proyecto Cajal Blue Brain dirigido por Javier de Felipe (Instituto Cajal, CSIC) junto a las fotografías de Paula Anta, Bosque neuronal; el yacimiento de la Sierra de Atapuerca con la fotografía de José Manuel Ballester; la labor pionera del Instituto de Astrología de Canarias con una fotografía de Carlos Schwartz; el trabajo de la misión Exomars en diálogo con la obra de Regina Giménez sobre el cosmos; y, finalmente, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, obra de Margarita Salas, interpretado con la obra gráfica de Eva Lootz. Por último, un audiovisual invitará al visitante a reflexionar sobre las contribuciones de la ciencia al mundo a través de varias entrevistas con los representantes de los cinco centros de investigación participantes en la muestra.

En los últimos veinte años, las exposiciones itinerantes del Museo Nobel han recorrido todo el mundo. El museo ha trabajado con colegios ya que la educación y la formación para docentes son una de las piedras angulares de este organismo. La Fundación Nobel es una institución privada establecida en 1900 que tiene como objetivo el cumplimiento de las intenciones reflejadas en el testamento de Alfred Nobel. La misión es administrar la fortuna del inventor e industrial sueco de forma que garantice una posición financiera segura para el Premio Nobel a largo plazo y que las instituciones que otorgan el premio tengan garantizada la independencia de su trabajo.

Tras este recorrido por el Museo, don Felipe tendrá un encuentro con el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén. La Cámara cuenta con un total de 349 miembros divididos en ocho partidos diferentes. A la misma hora, doña Letizia visitará el Instituto Karolinska, el mayor centro académico de investigación médica de Suecia que ofrece la gama más amplia de cursos y programas médicos del país; es una de las principales universidades dedicadas a la medicina del mundo, siendo su objetivo avanzar en el conocimiento sobre la vida y trabajar para mejorar la salud de todos. La Reina tendrá oportunidad de conocer las explicaciones de la profesora especializada en enfermedades raras, Anna Lindstrand. Este instituto fue fundado en 1810 por el rey Carlos XIII como una “academia para la formación de cirujanos cualificados del ejército”.

El siguiente acto será un encuentro de Felipe VI con el primer ministro saliente, Stefan Löfven. El día finalizará con la cena de gala que los Reyes de Suecia darán en honor de Don Felipe y doña Letizia en el Palacio. En la lista de invitados se incluye una representación de la delegación española, representantes del Parlamento sueco, del Gobierno sueco y demás autoridades, además de personalidades del mundo científico, cultural y empresarial.