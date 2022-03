La princesa Leonor regresa a Asturias desde Gales, donde está estudiando El motivo por el que don Felipe se perdió los premios Príncipe de Asturias en 1984 El entonces Príncipe no estuvo presente en la gala debido a que estaba cursando COU en Canadá

La entrega de los Premios Princesa de Asturias vuelve a poner Oviedo en el punto de mira durante unos días en una edición muy significativa por diversos motivos. ¿El principal? La presencia de la princesa Leonor, que regresa de Gales, donde en agosto comenzó el curso en el Atlantic College de UWC. Cumple así la hija de los Reyes con su compromiso con los galardones a pesar de estar estudiando en el extranjero, algo que ya aclaró la Casa Real antes de que iniciara este periplo asegurando que compaginaría esta etapa con el desarrollo de sus compromisos institucionales en España (no estuvo sin embargo en la reciente celebración del Día de la Hispanidad). La Princesa ha seguido los pasos de su padre, el rey Felipe, al escoger un centro fuera de España para continuar los estudios iniciados en Madrid en el centro de Santa María de los Rosales, donde sigue acudiendo su hermana Sofía.

También don Felipe completó COU en un centro de Canadá en el año 1984, un país más alejado que el escogido por su hija. En el Lakefield College School de Toronto pasó un año, una experiencia cuya importancia explicó entonces su madre, la reina Sofía: "Es importante que los hijos salgan fuera, que no se críen sólo en Palacio, a la sombra de los padres". Quizá por esa larga distancia que le separaba de nuestro país, ese año no pudo estar en la entrega de los que entonces se llamaban Premios Príncipe de Asturias, que fueron presididos por su padre don Juan Carlos. En dicha edición fueron galardonados, Pablo García Baena (de las Letras), los representantes del Grupo de Contadora (de Cooperación Internacional) o Eduardo Garzía de Entrerría (de Ciencias Sociales), entre otros.

El entonces Príncipe había pronunciado sus primeras palabras en público en 1981 precisamente en los citados galardones, que nacieron ese mismo año (el 3 de octubre de 1981). Desde ese debut, casi con 14 años, no faltó a ninguna de las citas, exceptuando ese paréntesis en 1984. No ocurrirá lo mismo inicialmente con Leonor que, aprovechando la cercanía de Gales y unos días de vacaciones que tiene (desde el 22 al 31 de octubre), sí que estará en Asturias. En esta edición más presente que nunca pues, además de participar en la entrega de premios (este año se encontrará con el chef José Andrés, Concordia, y la deportista Teresa Perales, Deporte, entre otros), estará en el concierto del día previo por primera vez. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias interpretará Fantasía para un gentilhombre y Concierto de Aranjuez bajo la dirección de Josep Vicent, con la participación del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas. El pasado año no se pudo organizar esta cita musical debido a las restricciones obligadas por la pandemia, que impusieron muchos cambios a la tradicional convocatoria.

La mejora de las condiciones ha provocado que en este 2021 los premios recuperen su esencia y también el teatro Campoamor como sede principal. La alfombra azul se volverá a desplegar a las puertas del emblemático recinto para dar la bienvenida a la Princesa de Asturias, que será recibida a su regreso a España por ese sonido de las gaitas que evoca sus raíces asturianas. La primera vez que Leonor las escuchó fue en 2019 cuando, en el mismo escenario que un día fue testigo de las primeras palabras de su padre, vivió su debut en los galardones que llevan su nombre, inicio de una intensa nueva etapa en su trayectoria como Heredera. Este marcó el nivel de sus futuras apariciones públicas en las que ha demostrado soltura, naturalidad y aplomo.