Cambio de escenario y más actos: los Premios Princesa de Asturias 2021 recuperan sus orígenes

Oviedo cuenta los días para una de sus citas más esperadas. La entrega de los premios Princesa de Asturias volverá a girar todas las miradas hacia el Principado que ilusionado espera su cita anual con los Reyes y sus hijas. Las condiciones sanitarias se han vuelto a tener muy en cuenta en la organización de los premios Princesa de Asturias cuya entrega está prevista para el próximo 22 de octubre. Se espera que, como ocurre desde 2019, la princesa Leonor presida junto a sus padres la ceremonia y participe en los actos con los galardonados. Sería así la primera cita pública a la que acudiría desde su marcha a Gales para iniciar sus estudios de Bachillerato pues, tal y como anunció en su momento la Casar Real, la Princesa compaginaría esta etapa con el desarrollo de sus compromisos institucionales en España. De hecho, en el calendario del centro UWC Atlantic College de Gales, se marca un período de vacaciones escolares desde el 22 hasta el 31 de octubre por lo que la Princesa no tiene clases a las que asistir esos días.

La evolución de la pandemia es un elemento que se ha tenido muy presente a la hora de planificar la edición de este año, que recupera su escenario tradicional tras el paréntesis del pasado año. Los Reyes volverán a entregar los premios en el Teatro Campoamor de Oviedo, cumpliendo con medidas como una limitación de aforo inferior al 60% del total de 1313 butacas con las que se cuenta habitualmente. Unos límites que se aplicarán también al almuerzo del día de los galardones, que contará con menos asistentes, y a la recepción con los homenajeados, en la que solo estará la Familia Real, algunas autoridades y los premiados con sus invitados. En la pasada edición, dadas las limitaciones en los viajes internacionales, no estuvieron presentes todos los galardonados (solo fueron Andrea Morricone, hijo del compositor; uno de los cuatro destacados con el Premio de Investigación Científica y Técnica, Emmanuel Candès; el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, José Eugenio Guerrero, en representación de los premiados con el Princesa de la Concordia; el piloto Carlos Sainz, de Deportes, y Cristina Fuentes La Roche y María Sheila Cremaschi, del Hay Festival, Premio de Comunicación y Humanidades). Sí se espera a todos en esta ocasión. Como indica la Fundación, "todos los asistentes a los actos organizados por la Fundación deberán aceptar una declaración responsable con la que asumen su cumplimiento y compromiso con respecto al protocolo sanitario de prevención establecido".

Se recuperan el concierto y la recepción previas

La noche antes de engalanar el teatro Campoamor la música se hace protagonista en un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, que de nuevo se ocupará con un máximo del 60 % por cierto (cuenta con 1559). La entrega del premio al Pueblo Ejemplar, ocasión en la que la Familia Real tiene la oportunidad de acercarse a los asturianos y recorrer los rincones de la tierra natal de la Reina, mantiene su formato al aire libre, aunque no habrá almuerzo con los vecinos. La programación cultural se adaptará asímismo a los aforos recomendados y se recupera el programa cultural "Toma la palabra", aunque no se celebrarán eventos en las escuelas. Esta agenda de compromisos es bien diferente a la que se cumplió en 2020, año en el que la situación sanitaria provocada por la pandemia trajo consigo significativas modificaciones. La entrega se llevó a cabo en el Hotel de la Reconquista con un aforo muy reducido y se suspendieron el concierto, almuerzo y recepción previas, así como el programa cultural "Toma la palabra", que no contó con ningún acto. La visita al Pueblo Ejemplar tampoco contó el pasado año con el almuerzo con los vecinos.

Los premiados en este 2021 son Marina Abramović, Premio Princesa de Asturias de las Artes; Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de Deportes; Emmanuel Carrère, Premios Princesa de Asturias de las Letras; Camfed (Campaign for female education), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y el chef José Andrés y World Central Kitchen, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

El año 2019 marcó un antes y un después para la princesa Leonor, que debutó en los Premios con su primer discurso público iniciando así una intensa nueva etapa en su trayectoria como Heredera. Una comparecencia que marcó el nivel de futuras apariciones públicas en las que ha demostrado soltura, naturalidad y aplomo, cualidades que han despertado el orgullo en ojos de sus padres. Oviedo será este año de nuevo escenario de encuentros y de anécdotas que quedarán grabadas en la historia de los premios, galardones que poco a poco, tras la alerta sanitaria y una pandemia que ha conmocionado al mundo entero, van recuperando su esencia.

Haz click para escuchar el primer discurso de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019. La hija de los reyes don Felipe y doña Letizia se dirigió al público del Teatro Campoamor de Oviedo, donde además pronunció unas palabras en inglés para agradecer a los galardonados su presencia.