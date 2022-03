Estudian en Gales y Oxford La princesa Leonor, Alexia de Holanda y Elisabeth de Bélgica, ¿el encuentro soñado en Reino Unido? Las tres princesas están estudiando en el país británico por lo que no sería de extrañar que se hayan visto o planeen alguna reunión 'royal'

Sería una cumbre de princesas en todo regla, uno de esos encuentros de los que, de haber testimonio gráfico, sería historia viva de Europa. Tal vez se haya producido ya, puede que se esté planeando, o incluso podría tener lugar casi por casualidad. Las princesas Leonor, Alexia y Elisabeth están estudiando en Reino Unido y, aunque no se sabe a ciencia cierta si mantienen una amistad, sí se conocían, por lo que no sería de extrañar que quisieran intercambiar impresiones. Para la heredera española y la hija de los reyes de Holanda será difícil no coincidir, puesto que comparten internado en el UWC Atlantic College y las dos se han incorporado este año, pero quien sabe si buscarán consejo en una antigua alumna como Elisabeth que parece que ha tenido mucho que ver en el destino de la princesa de Asturias.

Según contaron a ¡HOLA! fuentes cercanas a la casa real, Leonor conoció el colegio en el que ahora cursa bachillerato gracias a Elisabeth de Bélgica y fue ella la que buscó información sobre el centro y pidió presentarse a las pruebas de selección. Esta decisión, que con tanto éxito se saldó, demostró también que las princesas española y belga tienen relación entre ellas. Por otra parte, fue el rey Guillermo de Holanda, también exalumno del colegio, el que aseguró que Leonor y su hija Alexia se conocían y que "fue una sorpresa total" saber que compartirían aulas. El monarca aseguró entonces que estaba convencido de que las dos se llevarían bien.

En el probable caso de que el padre de Alexia esté en lo cierto, no sería de extrañar que las dos compañeras del internado galés aprovechasen algunas de las salidas del centro para verse con la heredera belga, que ha comenzado sus estudios universitarios Oxford y tal vez siga marcando el camino de las princesas más jóvenes. También es posible que sea Elisabeth la que quiera recordar viejos tiempos y se acerque a hacer una visita al colegio, donde, sin duda, tendría oportunidad de ver a Leonor y Alexia.

Los horarios del centro son muy estrictos, pero los fines de semana, los alumnos pueden recibir visitas o salir del centro, tal y como ha explicado a ¡HOLA! la antigua alumna Marina Conde. Si bien es cierto que la pandemia obligó a que los alumnos no pudiesen salir del campus durante el curso pasado para asegurar la burbuja estudiantil, dada la eliminación de la mayoría de las restricciones sanitarias en Reino Unido es posible que esa norma ya no siga vigente. Sería entonces la ocasión perfecta para organizar una inolvidable quedada 'royal'. En cualquier caso, si no se ha producido ya, tendrá que esperar a noviembre ya que el viernes próximo comienzan las primeras vacaciones de los alumnos del UWC Atlantic College, y la princesa Leonor las adelantará ligeramente para asistir por primera vez al concierto Premios Princesa de Asturias que precede a la ceremonia de entrega de los galardones que, de nuevo, presidirá la herederá al día siguiente.

