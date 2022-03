La infanta Sofía, por primera vez sin su hermana en un acto oficial

El nuevo curso no solo está siendo diferente para Leonor con su marcha al internado UWC Atlantic College de Gales, sino que su cambio de vida tiene una repercusión directa en la vida de Sofía. La Infanta ya no asiste al colegio Santa María de los Rosales con su hermana, no coincide con ella en los pasillos del citado centro ni comparte con la heredera al trono su día a día, inquietudes y aficiones. Además ahora llega un nuevo cambio más para la hija menor de los Reyes: va a asistir por primera vez a un acto sin la compañía de la Princesa. Con toda seguridad todas las miradas se posarán en ella este martes 12 de octubre, cuando la veremos sola con don Felipe y doña Letizia presidiendo el desfile militar del Día de la Hispanidad desde una tribuna instalada en la madrileña Plaza de Lima.

Hasta ahora Sofía siempre había acudido a todos los actos institucionales acompañada de su hermana mayor, con la que es habitual verla en público compartir gestos cómplices, conversaciones espontáneas y miradas de entendimiento. La primera vez que las hijas de los Reyes estuvieron en la Fiesta Nacional fue en 2014, cuatro meses después de la proclamación de Felipe VI como Rey de España en una histórica jornada en la que también participaron. Hasta entonces ninguna de ellas había estado presente. Desde ese debut conjunto en el que no dejaron de hacer preguntas a sus padres, observaron con atención la exhibición del Ejército del Aire y rieron muy divertidas al ver desfilar a la mascota de la Legión, la cabra, tanto la Princesa de Asturias como la Infanta han acudido a esta cita que ahora se desarrollará marcada por la ausencia de Leonor. Tampoco faltaron el año pasado, cuando se celebró un acto más reducido en el Palacio Real a causa del coronavirus.

Con la estancia de Leonor en Reino Unido, donde cursará los dos años del Bachillerato, se espera que se produzca un aumento de la presencia de Sofía en la vida pública. De este modo, el acto central del 12 de octubre (después habrá una recepción en el Palacio Real) podría ser la primera muestra de esa intensificación de su agenda oficial. Además, en este año también se ha producido un momento importante: su primer acto en solitario con la Princesa. Fue en julio cuando las dos hermanas asistieron por primera vez a su primer compromiso sin los Reyes. Vestidas con ropa de montaña y acompañadas por otros adolescentes, recorrieron el hayedo de Montejo en Madrid y plantaron varios árboles como acto de clausura de la campaña 'Un árbol por Europa'.

La fecha en la que podría producirse su reencuentro

Aunque a lo largo de los próximos meses la Infanta tendrá un mayor protagonismo al asumir nuevas responsabilidades y desafíos, también coincidirá con su hermana en algunos momentos institucionales importantes. Tras verlas juntas por última vez el 30 de agosto en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, donde la Familia Real se desplazó para despedir a Leonor antes de coger su avión rumbo a Gales, podría ser este mismo mes, concretamente el 22 de octubre, cuando veamos nuevamente a las dos. Es ese día cuando se entregarán los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, ciudad natal de doña Letizia. Al día siguiente podrían volver a aparecer al lado de padres en su tradicional visita al Pueblo Ejemplar, distinción que este año hará recorrer a la Familia Real las calles de Santa María del Puerto de Somiedo.